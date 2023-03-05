В результате провокации со стороны незаконных армянских формирований утром 5 марта погибли военнослужащие Азербайджанской Армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглы и Гусейнов Эшгин Джамиль оглы, сообщает минобороны Азербайджана.

Руководство минобороны выражает глубочайшие соболезнования родным шехидов.

Отметим, что сегодня армянская сторона совершила очередную провокацию.

Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.