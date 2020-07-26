Два российских «Панциря» уничтожены молнией в Эфиопии

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель» в воскресенье, 26 июля.

По данным канала, две машины, обеспечивавшие безопасность гидроэлектростанции «Хидасэ» на реке Голубой Нил, были выведены из строя в результате попадания молнии. Другие детали инцидента не приводятся.

В мае турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства. Они принадлежали силам командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и были уничтожены при помощи турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2. Тогда Defense Express назвало произошедшее «настоящим геноцидом».

Еще один «Панцирь-С1» в Ливии был уничтожен ударным беспилотником в начале июля.