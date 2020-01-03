Два кандидата в президенты США призвали избежать войны с Ираном

Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен и Эндрю Янг призвали принять меры, чтобы избежать войны с Ираном после убийства американскими ВС генерала Касема Сулеймани.
«Сулеймани был убийцей, ответственным за смерти тысяч людей, в том числе сотен американцев. Но этот безрассудный шаг является эскалацией ситуации с Ираном и повышает вероятность новых жертв и нового конфликта на Ближнем Востоке. Нашим приоритетом должно быть избежание еще одной дорогостоящей войны», — написала в Twitter сенатор от Массачусетса Уоррен, которая является одним из лидеров в опросах общественного мнения.
Предприниматель и кандидат в президенты Янг заявил, что США не нужна еще одна война.