Два кандидата в президенты США призвали избежать войны с Ираном

 Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен и Эндрю Янг призвали принять меры, чтобы избежать войны с Ираном после убийства американскими ВС генерала Касема Сулеймани.
«Сулеймани был убийцей, ответственным за смерти тысяч людей, в том числе сотен американцев. Но этот безрассудный шаг является эскалацией ситуации с Ираном и повышает вероятность новых жертв и нового конфликта на Ближнем Востоке. Нашим приоритетом должно быть избежание еще одной дорогостоящей войны», — написала в Twitter сенатор от Массачусетса Уоррен, которая является одним из лидеров в опросах общественного мнения.
Предприниматель и кандидат в президенты Янг заявил, что США не нужна еще одна война.
| 2020-01-03T09:19:23+00:00 3 января 2020, 11:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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