Думы про монастыри Карабаха председателя комитета Госдумы

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов призвал Азербайджан сохранить религиозные святыни на территории Нагорного Карабаха и не закрывать к ним доступ, следует из сообщения его пресс-службы, сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что в соответствии с принципами международного права и защиты прав верующих будут сохранены религиозные святыни и монастыри Карабаха. Должен быть обеспечен доступ к религиозным объектам, как к мечетям, так и к христианским храмам, для осуществления паломничества. Обеспечив безопасность и свободный доступ к религиозным святыням, Азербайджан покажет свою цивилизованность», — сказал Гаврилов.

По его словам, сейчас в Карабахе и в целом на территориях, которые отходят к Азербайджану, «находится большое количество радикально настроенных экстремистов, которые прибыли из Сирии».

«Я видел итоги деятельности террористов, особенно в местах, которые они захватывали в ходе наступления в Сирии, прежде всего, в Маалюлинском монастыре святой Феклы, где было уничтожено христианское население и разрушены монастыри и храмы. Россия, Азербайджан и Иран (?! – ред.) могут предпринять необходимые усилия для того, чтобы боевики покинули Карабах», — подчеркнул парламентарий.

Он выразил надежду на то, что будет сформирована «модель мирного проживания армянского и азербайджанского населения на территории Карабаха и отошедших к Азербайджану районов» и привел в пример Россию, где «накоплен уникальный опыт взаимодействия традиционных конфессий в области воспитания, социального служения, защиты отечества».

Вызывает удивление настойчивость некоторых российских высокопоставленных лиц, с которой они вслед за армянами, вот уже второй месяц рассказывают небылицы про сирийских боевиков в Азербайджане. Никаких доказательств при этом никто не приводит. Еще вызывает удивление невежество этого человека занимающего высокую должность в российском парламенте. Как видно из его заявления у этого человека пещерные представления про Азербайджан и его народ, его историю, вернее вообще отсутствует какое-либо представление. Скорее, это Азербайджан можно привести в пример где «накоплен уникальный опыт взаимодействия традиционных конфессий». В нашей стране никто не припомнит, чтобы господин Гаврилов хоть один раз за последние 30 лет сказал что-то про уничтоженные в захваченных азербайджанских землях культурные объекты, про мечети в Агдаме, Зангелане и Губадлы превращенные армянами в свинарники и коровники.

Было неплохо если бы господин Гаврилов приехал бы в Баку, и прогулялся бы по городу, увидел бы православные церкви, мечети, синагогу, католическую церковь, и конечно же армянскую церковь в центре столицы Азербайджана. Одним словом советуем ему устроить себе небольшой ликбез.