С 6 по 8 октября в Баку состоится международный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest, сообщает #.

Фестиваль проходит под патронажем вице-президента фонда Гейдара Алиева, создателя арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

Международный фестиваль духовных и телесных практик в Баку организаторы прозвали «путешествием к своей сути».

«В числе главных задач — познакомить мир с Азербайджаном, как открытым государством с тысячелетними традициями, с ценностями, проверенными временем и с современными подходами в бизнесе, образовании и саморазвитии, создать площадку для межкультурной коммуникации на основе взаимного уважения, интереса и гостеприимства, познакомить участников фестиваля с новым туристическим направлением с развитой инфраструктурой для различных видов активностей: оздоровительного, спортивного и историко-культурного туризма», — рассказывает академический директор центра Наталья Жукова.

Среди прочего организаторы ставят цель продемонстрировать миру места силы Азербайджана – родины многих древних учений и религий, погрузить в культурные традиции страны, познакомить с национальной кухней, способствовать поддержанию и развитию осознанного здорового образа жизни в Азербайджане и в мире.

Программа фестиваля очень разнообразна и насыщенна: участников ждет погружение в различные духовные направления, медитационные программы, высокие ступени йоги (крийя, кундалини, хатха, нидра).

Помимо этого, на фестивале всем гостям предоставится возможность познакомиться с практиками и специалистами, которые будут способствовать созданию образа здоровья, как основы работоспособности, креативности и долгой, активной жизни. Например, — стрейчинг, гимнастика, двигательная терапия.

В направлении «Mind» будут представлены научно-образовательные лекции и все, что связано с ментальным здоровьем. Развитие эмоционального интеллекта, коучинг разных направлений, различные виды арт-терапии.

В рамках фестиваля состоится развлекательная программа – концерты живой музыки и ярмарка, а также KIDS CLUB для детей.

Организаторы пригласили на фестиваль лучших специалистов, хедлайнеров направлений, руководителей духовных школ и течений из разных стран мира.

В их числе — Имран Крийя — мастер крия йоги, музыкант, композитор и мультиинструменталист, Анна Владимирова — врач, специалист по китайской медицине, основательница Школы оздоравливающих практик Wu Ming Dao, Нандан Гаутам — мастер, руководитель школы Artistic Yoga — яркой и новаторской формы йоги, соединяющей в себе современную спортивную медицину и древнюю йогическую мудрость, Матанат Бабаева — специалист по работе с ментальными и эмоциональным здоровьем, а так же продуктивности в корпоративной культуре.

Основными площадками фестиваля стали: Арт-центр Nine Senses, Sea Breeze Event Hall и спортивный комплекс The Club Port Baku.

Фестиваль пройдет при поддержке Управления по Туризму Азербайджана.