Президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть большая вероятность того, что ракета, рухнувшая на территории страны, принадлежала ПВО Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам польского главы государства, сейчас нет ничего, что могло бы указывать на намеренный характер атаки.

Также Дуда обратил внимание, что Польша не располагает доказательствами, что упавшая ракета запускалась РФ.

15 ноября польское радио ZET сообщало о падении в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. Погибли два человека, началось расследование.