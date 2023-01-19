В четверг, 19 января, состоялся товарищеский поединок, в котором французский ПСЖ играл против сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Встреча проходила на стадионе «Кинг Фахд» и завершилась со счетом 5:4.

Счет в матче открыл аргентинский нападающий Лионель Месси, отличившись уже на 3-й минуте с передачи Неймара. На 34-й минуте голом отличился Криштиану Роналду — португалец реализовал пенальти и сравнял счет в игре.

Ближе к концу первой половины встречи парижан вывел вперед бразильский защитник Маркиньос, однако еще до перерыва Роналду во второй раз сравнял счет.

На 53-й минуте защитник ПСЖ Серхио Рамос вывел парижан вперед в третий раз за матч, однако через три минуты счет вновь стал равным — отличился Чан Хюн Су. На 60-й минуте к «точке» подошел Мбаппе и забил четвертый гол ПСЖ. На 78-й минуте нападающий французов Уго Экитике сделал счет 5:3.

Уже в компенсированное время полузащитник саудовской команды Андерсон Талиска установил окончательный счет — 5:4 в пользу ПСЖ. (УНИАН)