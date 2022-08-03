На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину седьмой канцлер Германии, бывший глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер, который находится в дружеских отношениях с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, озвучил Западу пожелания РФ относительно Украины.

Об этом сообщает Stern.

Шредер заявил, что «Кремль хочет найти решение путем переговоров» и это «хорошая новость».

«Первым успехом является сделка по зерну, которая, возможно, может быть постепенно расширена до прекращения огня», – сказал он.

Шредер отметил, что решения для оккупированного россиянами Крыма якобы могут найти со временем – «может быть, не за 99 лет, как с Гонконгом, а в следующем поколении».

Кроме того, по словам друга Путина, альтернативой членству в НАТО для Украины якобы «может стать военный нейтралитет, как в Австрии».

Шредер также отметил, что для Донбасса «нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели». (УНИАН)