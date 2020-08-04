Друг армян Затулин решил поссориться с Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко больше не является другом России. Таким образом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал послание белорусского лидера к народу.

«В послании Лукашенко было заложено конъюнктурное стремление оправдать свои действия, направленные исключительно на то, чтобы продлить свой век на посту президента. Обратиться к нации, чтобы объявить о желании рассориться с Россией, — это глупость необычайная. Лукашенко давно уже переродился. Его нельзя рассматривать в качестве друга России. Его нужно рассматривать как нахлебника и шантажиста», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Затулин также отреагировал на заявление Лукашенко о том, что Россия поменяла братские отношения с Белорусью на партнерские.

«Меня интересует вопрос: означает ли это необходимость денонсации Союзного государства и других соглашений», — поинтересовался парламентарий.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии брошены миллиардные ресурсы, поскольку на стране решили отработать новые технологии «цветных революций».