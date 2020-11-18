Дроны больше не смогут легко выводить из строя танки — сербский генерал Ковач

При анализе материально-технического оснащения азербайджанской и армянской армий, ведших масштабные боевые действия в Карабахе, некоторые аналитики делают далекоидущие выводы о том, что классические военные технологии – бронетехника, боевая авиация, системы ПВО – ПРО и др. – станут в ближайшем будущем ненужными современным армиям, тогда как другая часть аналитиков, наоборот, считает, что развитие защитных технологий для классической военной техники сделает использование на поле боя беспилотников затруднительным.

Как на самом деле рассматривает военная наука использование БПЛА в современной войне и каково будущее этих технологий – на эти вопросы # «Зеркало» ответил генерал-майор запаса, экс-начальник отдела Стратегического планирования Министерства обороны Сербии Митар Ковач.

Так, по словам нашего собеседника, в военно-стратегическом смысле очевидно, что в войне в Нагорном Карабахе столкнулись интересы региональных и глобальных сил. Эти интересы носят в первую очередь геостратегический, политический, энергетический и военный характер. И именно в военном плане выявились значительные новые тенденции с точки зрения новых технологий, оружия и военного оборудования в конкретных пространственных и временных условиях. И это дало огромное пространство для анализа, чем сейчас и занимаются многие страны и армии мира.

«С первого дня войны было очевидно, что Азербайджан лучше подготовлен в военно-техническом плане, закупил новые боевые системы, обеспечил достаточное количество боеприпасов и практиковал взаимодействие различных родов армии в реальном времени. На первый план вышло использование различных типов беспилотников на тактическом и оперативном уровне. Теоретически, армянская армия и вооруженные формирования Нагорного Карабаха могли бы противостоять этому новшеству, но адекватных технических и тактических решений у них не было. А Азербайджан и его армия продемонстрировали готовность и умение использовать современные боевые системы», — отметил генерал.

Как считает Ковач, в любой последующей войне, где бы то ни было в мире, беспилотные летательные аппараты уже не будут иметь такой эффективности, потому что есть новые решения в области обнаружения беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них с помощью классических и специально созданных новых вооружений и оборудования.

«Очевидно, что у Армении не было этих новых средств обнаружения и действий с авиацией, а также эффективных средств радиоэлектронной борьбы», — подчеркнул эксперт.

По мнению нашего собеседника, нововведения и модернизация коснуться и танков, БТР и средств ПВО на тактической глубине, будут изменения в принципах и тактике применения. Ни в коем случае не произойдет сокращения использования танковых и механизированных частей, но повысится технико-тактическая эффективность ПВО для защиты их на поле боя. Для этого уже есть решения в нескольких современных армиях мира.

«Беспилотные летательные аппараты останутся в арсенале современных армий, но они не будут играть такой значительной роли, потому что множатся новые средства и оборудование, с помощью которых они будут эффективно нейтрализоваться. Дроны больше не смогут легко выводить из строя танки, транспортные средства, артиллерию и ракеты, что, однако, не означает, что их использование в современной войне сократится», — сказал Ковач.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»