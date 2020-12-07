Dragon произвел автоматическую стыковку с МКС

Стартовавший с Земли в воскресенье грузовой корабль Dragon компании SpaceX произвел автоматическую стыковку с Международной космической станицей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию NASA.

Dragon стартовал с мыса Канаверал. Запуск был произведен на сутки позже запланированного времени из-за плохой погоды. Корабль доставит на станцию около трех тонн груза.

Касание корабля с МКС произошло в 13.40 по времени Восточного побережья США (22.40 по Баку). После завершения стыковки начнется выравнивание давления в шлюзовом отсеке станции. Затем экипаж сможет открыть люк.

Разгрузка Dragon начнется во вторник, 8 декабря.

| 2020-12-07T23:50:29+04:00 8 декабря 2020, 01:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss