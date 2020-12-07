Dragon произвел автоматическую стыковку с МКС

Стартовавший с Земли в воскресенье грузовой корабль Dragon компании SpaceX произвел автоматическую стыковку с Международной космической станицей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию NASA.

Dragon стартовал с мыса Канаверал. Запуск был произведен на сутки позже запланированного времени из-за плохой погоды. Корабль доставит на станцию около трех тонн груза.

Касание корабля с МКС произошло в 13.40 по времени Восточного побережья США (22.40 по Баку). После завершения стыковки начнется выравнивание давления в шлюзовом отсеке станции. Затем экипаж сможет открыть люк.

Разгрузка Dragon начнется во вторник, 8 декабря.