Телеканал «Дождь» сообщил о возвращении в эфир после прекращения вещания в марте. Об этом редакция заявила в своем Telegram-канале.

Первый эфир пройдет 18 июля, на YouTube. Студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. «Нас можно будет смотреть и читать во всех наших соцсетях, в YouTube и в кабельных сетях. Наши приложения и сайт не будут работать на первом этапе, но мы работаем и над их запуском тоже», — пообещали в редакции.

Возвращение канала в эфир будет постепенным, предупредили представители вещателя, сначала будут запущены выпуски новостей и несколько авторских программ, затем контента, а осенью канал планирует запустить несколько новых проектов.

3 марта «Дождь» приостановил работу после блокировки сайта Роскомнадзором. В конце мая суд постановил, что «Дождь» распространял «ложную информацию» о действиях ВС РФ в Украине, систематически размещая информационные материалы, дезинформирующие аудиторию вещателя о сущности т.н. специальной военной операции, ее формах, способах ведения боевых действий, потерях и других сведениях.