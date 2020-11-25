«Дорогая Шуша» и «Узнай Азербайджан»: новые проекты для детей и молодежи

Республиканский центр развития детей и молодежи Министерства Образования Азербайджана дал старт новому международному творческому конкурсу среди детей и молодежи «Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись!».

Как сообщила # директор центра Фируза Султан-заде, цель конкурса — привлечь внимание к проблеме защиты культурного наследия во время вооруженных конфликтов, популяризации природы и культуры Азербайджана, создания новых литературных текстов по случаю освобождения 8 ноября 2020 года города Шуши — жемчужины Карабаха.

Организаторы ставят перед собой задачу поднять дух патриотизма, привить молодежи такие возвышенные чувства, как национальная солидарность и героизм, стимулировать написание творческих работ по теме, вовлекая в конкурс всех, кто обладает творческим потенциалом.

Конкурс – международный и открыт для всех желающих. Таким образом, создатели проекта намерены донести наш голос до всего мира при помощи молодых азербайджанцев, проживающих в других странах.

Творческие работы на конкурс принимаются по нескольким номинациям: эссе, стихотворение, песня и речь. Под последней номинацией подразумевается выступление конкурсанта продолжительностью не более 3 минут в формате видео или аудио. Текст выступления также необходимо отправить в печатном виде. Заявки принимаются по электронной почте [email protected] с указанием личных данных.

Возрастной диапазон участников от 9 до 17 лет (возрастная категория: 9-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет) и от 18 до 28 лет. Конкурсант выбирает для участия только одну номинацию. Работы могут быть представлены по выбору участника на азербайджанском, русском и английском языках. Крайний срок подачи работ — 31 декабря. Победителей объявят в январе 2021 года. Все они получат дипломы и ценные подарки, а обладатель Гран-при получит также денежное вознаграждение.

Одновременно, Республиканский центр развития детей и молодежи запустил еще один заслуживающий внимания проект — виртуальные уроки в международной сети онлайн-клубов «Узнай Азербайджан».

Проект международного онлайн-клуба «Узнай Азербайджан» организован в сотрудничестве с Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджанской Республики.

Виртуальные уроки стартовали 23 ноября в созданных еще в сентябре зарубежных детских клубах по интересам.

Целью проекта является продвижение Азербайджана на мировом уровне, развитие роли азербайджанских детей и молодежи, проживающей за рубежом, продвижение и защита культурного наследия Азербайджана, азербайджанской культуры, истории, туризма, укрепление отношений с диаспорами посредством онлайн платформы и виртуальных классов, в том числе сети онлайн-клубов.

Программа также охватит все аспекты Второй Карабахской войны — славной победы Азербайджана, а также познакомит азербайджанских детей и молодежь всего мира с освобожденными от армянской оккупации городами и селами Карабаха, будет способствовать воспитанию патриотизма и любви к Родине.

Виртуальные занятия проходят по 10 различным направлениям — «Азербайджанский язык», «Этнография», «Экотуризм», «Азербайджанская культура», «Национальные танцы», «Национальные музыкальные инструменты», «Азербайджанская кухня», «Азербайджанская литература», «Ремесла» (ковроткачество, вышивка, бисероплетение, вязание, дизайн), «Азербайджанский мугам».

Занятия проходят на азербайджанском и английском языках, а ведут их профессиональные тренеры, в том числе известные в стране учителя, народные и заслуженные артисты страны по специально разработанной авторской программе. Планируется также привлечение иностранных детей и молодежи к онлайн-урокам по этим направлениям. Так, к проекту уже присоединились дети из США, Канады, Франции, Турции, Пакистана, Венгрии, Таиланда, Финляндии, Шотландии.

Автор проекта и куратор образовательных программ – доцент Фируза Султан-заде сообщила #, что к занятиям могут также подключаться и дети из Баку и регионов нашей страны.