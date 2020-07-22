Допустит ли Россия большую войну в регионе?

Поверьте, нам вовсе не хочется расстраивать наших телевизионщиков, т.к. автор этих строк также, как миллионы азербайджанцев в буквальном смысле, горит желанием раз навсегда положить конец военным выходкам-фокусам армян в регионе.

Но от того, что мы денно и нощно будем крутить старые – «допотопные» фильмы о войнах и о храбрых воинах ничего не изменится. Плюс, наш народ не нуждается в специальной пропаганде – в течение всего лишь одной недели более пятидесяти тысяч людей записались добровольцами в действующую армию.

Среди них есть не только молодые ребята, но даже относительно пожилые люди, и всех их объединяет только одно желание: дать отпор врагу и освободить наши территории, которые уже несколько десятилетий находятся под оккупацией врага.

Но, увы! Есть довольно суровые и почти что непреодолимые политические реалии, которые не зависят ни от нашего общества и ни от наших руководителей – лидеров.

Именно из-за этих реалий мы не можем проводить свою, собственную политику в существенной части, т.е. в 20 процентах наших территорий. Дело даже не в Армении – нет, еще в 2016 г. мы наглядно показали, что наша армия способна в течение нескольких дней положить конец армянской оккупации.

Но есть довольно суровый «российский фактор», не говоря уж о других странах, руководства которых также находятся под влиянием лживой пропаганды армянского лобби. Мы стараемся постоянно следить за отношениями между Россией и Армении, т.к. «сила» последней до сих пор заключается в союзе с Россией.

Ожидалось, что благодаря новой, «революционной» власти Армении, между двумя близкими союзниками возникнет серьезная «трещина». Она фактически возникла и существует по сей день.

Но все же тридцатилетняя нагорнокарабахская проблема продолжает оставаться «удобным рычагом» для кремлевских «политических хиромантов». По этой причине, они хоть и ненавидят Никола Пашиняна и его команду, но все же не торопятся предоставить карт — бланш Азербайджану, чтобы тот освободил свои территории, заодно наказал бы пашиняновскую власть – нет, такой сценарий вовсе не в интересах Москвы, потому что, получив Карабах, Азербайджан полностью освободится от российского геополитического влияния, возможно, даже возьмет курс на интеграцию с Европейским Союзом, или будет выстраивать новый вектор отношений с НАТО, как это делали и по сей день делают Грузия, Молдова и Украина, хотя существующий военно-политический курс Азербайджана является весьма прочным и обоснованным, сознательным выбором Баку.

Но в этом бренном или сложном мире ничто не вечно и, как говорят англичане: в политике не бывает вечных друзей, вместо них имеются вечные интересы…

Даже дело не в том, что Россия является одним из трех сопредседателей Минской Группы. Нет, дело не в этом. А в том, что настоящая региональная политическая архитектура отвечает интересам Москвы. Пару лет назад, когда Грузия решила разрешить конфликты на собственной территории собственными силами и средствами, Россия начала войну против Грузии. Наверное, если не было бы политических и дипломатических усилий западных стран Москва полностью оккупировала бы всю Грузию.

Понятно, что и для нас существуют конкретные «табу». Армения может фокусничать на наших границах, но мы не имеем права даже на один сантиметр перейти на территорию врага, чтобы прямо там погасить его огневые точки.

Второй запрет заключается в том, что даже часть наших внутренних территорий – Карабах не доступен нам, мы не можем пересекать условные «границы» и этого региона, чтобы изменить география оккупированных районов.

Не стоит забывать то, что даже во время апрельских боев четырехлетней давности, несмотря на храбрость и отвагу наших воинов, нам не удалось вернуть существенную часть наших оккупированных территорий.

Поэтому вероятность большой войны в регионе не очень-то высокая: возможны, только отдельные военные эпизоды, с помощью которых Россия оказывает давление на Азербайджан, чтобы регулировать отдельные моменты в его внутренней и внешней политике.

Наверное, то же самое произошло на днях: да, аналитики продолжают связывать военные выходки армян в Товузском направлении с отдельными деталями в региональной политике Баку: возможно, это было продолжением глобальной «газовой войны» или предупреждением о том, что Баку не стоит подписывать договор с ЕС, т.к. есть его российская альтернатива: ЕАЭС!

Надо отметить и такой момент, что новые поправки к Конституции России фактически продлили власть Путина, а тот одержим идеей возродить СССР, т.к. кроме того, как захватывать новые, чужие территории, он своему народу ничего другого предложить не может.

Как ни странно, и народ почти ничего другого не желает: не давай ему демократию, не нужна благополучная жизнь, лишь бы Россия была огромной, лишь бы ее все боялись…