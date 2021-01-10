Донмез: Строительство газопровода «Турция-Нахчыван» будет вестись быстрыми темпами

Мы приступаем к строительству газопровода Турция-Нахчыван, оно будет вестись быстрыми темпами.

Об этом журналистам заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает агентство Anadolu.

Он отметил, что заключение договора о строительстве газопровода будет завершено в ближайшие несколько месяцев, работы будут осуществляться быстрыми темпами.

«Мы считаем, что срок строительства составит 12 месяцев. Это один из тех проектов, который повысит стратегическую значимость города Игдыр», — подчеркнул Фатих Донмез.