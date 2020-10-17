Дональд Трамп пустился в пляс на встрече с избирателями

Американский президент Дональд Трамп уже полностью оправился после заражения коронавируса и продолжил свое турне по стране перед выборами нового главы государства. Перед своими избирателями на предвыборном выступлении во Флориде Трамп исполнил зажигательный танец, которые попал на видео.

Судя по всему, у действующего лидера США появилась новая необычная традиция – танцевать под трек «YMCA» американской музыкальной группы «Village People». Сегодняшнее выступление политика в городе Окала также не стало исключением. На опубликованных кадрах видны ритмичные движения Трампа на сцене: публика за его спиной пытается повторить танец американского президента.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе предвыборной встречи со своими избирателями в Джорджии Дональд Трамп пошутил, что в случае поражения на президентских выборах ему не останется ничего другого, кроме как покинуть не только свой пост, но и государство.