Дональд Трамп обеднел на $300 млн

По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн. Это самое значительное сокращение состояния господина Трампа с 2015 года, когда агентство начало следить за этими данными.

С того момента, когда Дональд Трамп стал президентом США, его состояние сократилось в целом на 10% и сейчас составляет $2,7 млрд.

Одна из главных причин — падение стоимости недвижимости, принадлежащей господину Трампу и его бизнес-структурам. Падение усугубилось влиянием пандемии коронавируса на рынки недвижимости. Наибольший удар по состоянию Дональда Трампа нанесло снижение стоимости здания на Уолл-стрит, 40, Башни Трампа на Пятой авеню и объектов недвижимости, которыми он владеет совместно с Vornado Realty Trust. Упали в цене и поля для гольфа, принадлежащие господину Трампу. (kommersant.ru)