Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Арест продлится до выдвижения ему обвинений.

В течение получаса Трамп, как ожидается, сможет свободно покинуть суд.

Бывший президент США Дональд Трамп арестован в рамках уголовного дела о нецелевом расходовании средств на избирательную кампанию. Некоторое время назад экс-президент прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена. Дональд Трамп и его адвокаты отрицают вину и сам факт преступления.

«Направляюсь в суд нижней части Манхэттена»,— написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, и назвал ситуацию сюрреалистичной. «Они собираются арестовать меня. Не верится, что это происходит в Америке»,— добавил он и завершил пост лозунгом MAGA (Make America Great Again, или «Сделаем Америку вновь великой»).

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к нецелевому расходованию средств на президентскую кампанию 2016 года. По данным следствия, он выплатил $130 тыс. из избирательного фонда порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы скрыть связь с ней. Экс-президент США считает вердикт присяжных «политическим преследованием».

По данным источника Yahoo News, Дональду Трампу предъявят обвинения по 34 пунктам, добавив обвинения в фальсификации деловой документации, при чем все обвинения были переквалифицированы в уголовные. Это первый случай в истории, когда действующему или бывшему президенту США будут предъявлены уголовные обвинения.