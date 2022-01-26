Стоимость золота в среду утром снижается под давлением укрепляющегося доллара, свидетельствуют данные торгов.

Издание Прайм пишет, что по состоянию на утро среды цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 5,55 доллара, или на 0,3%, до 1846,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,58% – до 23,758 доллара за унцию.

На стоимость золота в среду утром оказывает давление американская валюта, которая укрепляется к ряду других, в частности, к иене. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 95,97 пункта.

Инвесторы в ожидании решения Федеральной резервной системы США, которое будет опубликовано позднее в среду. Аналитики считают, что регулятор начнет ужесточать монетарную политику и может повысить учетную ставку в ближайшем будущем. Доллар, в котором рассчитываются фьючерсы на золото, способен укрепиться на этих решениях, а это делает драгметалл менее доступным обладателям иных валют.