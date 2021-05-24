Армянский этнограф А.Погосян, пытаясь объяснить, почему в Армении, якобы являющейся «родиной ковроделия», нет ни одного музея ковра, как-то заявил, что «в разное время представители Азербайджана скупали армянские ковры у населения Нагорного Карабаха. Ковры, которые были изъяты в домах армян во время геноцида в Турции, в дальнейшем продавались через аукцион, но только туркам. Нет сомнений, что эти ковры сегодня представляются как азербайджанские, анатолийские или турецкие, однако доказать это не столь легко». Так как доказать этого у армянской стороны не получилось, армяне решили просто красть.

Несколько месяцев назад большой резонанс и возмущение у специалистов в области ковроткачества вызвало сообщение об открытии в Ереване выставки ковров, незаконно вывезенных армянами во время 44-дневной войны из Карабаха, в частности из Шуши. На выставке демонстрируется 71 ковер из 160 украденных.

Рассказывая журналистам о «спасении» ковров из Шуши во время боев за город, основатель шушинского музея ковра, этнограф Вардан Асцатрян сказал: «В советское время часто случалось, что азербайджанцы ходили по селам и скупали ковры у армян. Об этом знали все. Иногда это делалось через армянских торговцев. Арцах покидали бесценные сокровища, стирая важнейшие эпизоды истории. Доказанный факт, что ковроткачество присуще оседлым народам, кочевники этим не занимались никогда. Вывозя арцахские ковры с мест, где их создали, азербайджанцы хотели приписать их своей истории и культуре».

Saxta.info решил выяснить, насколько слова Асцатряна соответствуют действительности. Ковровое искусство очень сложная наука, но мы попробуем разобраться в некоторых общих моментах, несильно, углубляясь в профессиональные дебри. Кстати, все сказанное Асцатряном, говорит о том, что в этой науке он решительно ничего не понимает.

Начнем с кочевников, которые, по версии армянского мошенника, не занимались ковроткачеством никогда. Даже высоко ценимая и широко фальсифицируемая армянами Wikipedia отмечает, что «в культуре кочевых народов ковры получили особое признание и стали широко распространяться по ареалам племен, живущих в легких домах, юртах».

Об этом же можно узнать и в других свободных источниках. Большинство исследователей сходятся во мнении, что ковроткачество зародилось как функциональное ремесло в среде кочевых племен Центральной Азии более двух с половиной тысяч лет назад. Среди самых старинных ковров особым образом выделяется — Пазырыкский. Этот ковер был обнаружен в Горном Алтае в 1949 году в курганах скифского периода. Ему две с половиной тысячи лет и сохранился он только благодаря вечной мерзлоте.

Если обратить внимание на фотографии ковров, выставленных в Ереване, можно заметить их разительное сходство с теми коврами, что есть в доме каждой азербайджанской семьи. За небольшим исключением, те же узоры, орнаменты и мотивы.

Асцатрян утверждает, что наличие в орнаменте креста является главным доказательством того, что ковер соткан армянами. На самом деле все совсем не так.

Символика азербайджанского ковра – восьмиконечная звезда в медальонах, равноконечный крест, схема «трех миров» — тюркско-шаманская картина мира, архетип «древа желаний», свастика, S–образные элементы – все это указывает на наследие древнетюркского прамонотеизма в наших коврах, т.е. веры в Тенгри (Танры), чей образ слился в сознании народа с мусульманскими представлениями об Аллахтала.

По мнению специалистов, эти символы могли возникнуть только на тюркско-азербайджанской почве древних традиций, сохранивших наследие древнетюркской веры.

Многие орнаменты, выдаваемые армянами за свои, появились на азербайджанских коврах после прихода в регион сельджуков. Начиная с XI-XII веков в Азербайджан, а затем и далее в Малую Азию началось нашествие сельджукских племен из Средней Азии. Этот период ознаменовался выделкой знаменитых сельджукских ковров. На обширной территории региона распространяются идентичные орнаментальные мотивы, утверждаются единые ковровые традиции, отражающие генетическую общность народов, их исторические и культурные взаимосвязи.

Среди сотканных в сельджукской манере азербайджанских ковров есть такие, основу композиции которых составляет равноконечный крест с небольшим ромбом в середине и парными рогоподобными завитками на концах крестовин. Этот мотив называется «кайкалак» в Средней Азии и «кехна-нахыш» в Азербайджане. Крест и ромб как геометрически, так и по смыслу противоположны друг другу. Крест связан с небесным огнем и светом, указывает на его движение в бесконечность; это символ раскрывающейся внешнему миру Божественной Энергии. Равноконечный крест — символ Тенгри (Танры), древнетюркского единого бога, олицетворение гармонии духовного мира у тюрок. Ромб символизирует некую заключенность в границы, движение внутрь и устойчивость. Ромб-квадрат связан с одним из первоэлементов – землей.

Изображения ромбов и квадратов с углами, с треугольниками или квадратиками на вершинах практически без изменения очень широко распространены на коврах и ковровых изделиях Азербайджана. Это газахские зили, ширванский ковер “Биджо”, карабахские хейбя, мафраши, ковровые мешочки для соли (такой был украден из Шуши и демонстрируется в Ереване Асцатряном) и мн. др. Кроме того, на газахских, ширванских и карабахских коврах нередко встречается своеобразный орнамент в виде треугольников.

Одним из ковровых узоров, на которые претендует армянская сторона, является «аждаха» (дракон). Среди украденных из Шуши ковров есть и образцы, содержащие этот орнамент.

В течение столетия ковры с изображением дракона привлекали внимание многих иностранных и советских исследователей. Монография о ранних кавказских коврах доктора Чарльза Гранта Эллиса, приуроченная к 50-летнему юбилею основанного им музея “Текстиль” (Вашингтон), в основном посвящена драконовым коврам. Эллис в целом решает вопрос о происхождении драконовых ковров. Он пишет, что во многих известных изданиях губинские ковры (имеются в виду драконовые ковры) были причислены к Армении, и что эта сомнительная гипотеза была еще больше углублена в книге ‘История ковра” Ф.Р.Мартина, который, основываясь на раскраске армянской рукописи ХIII в., утверждает древность армянского ковроделия. Эллис отмечает, что эту гипотезу полностью отрицали Генри Якоби и Артур Поуп, на основании досконального анализа композиции, узоров среднего поля и бордюра, а также колорита, относящие “драконовые” ковры к Губе, Ширвану, Карабаху и Газаху, то есть к азербайджанской школе ковроткачества. По Эллису, к армянским относятся ковры, которые имеют надпись на армянском языке, а также созданные в советское время в окрестностях Еревана.

Чехословацкий ученый Людмила Кибалова также отмечала, что ковры с “драконами” прежде считались коврами армянской или монгольской работы и только в последнее время доказана их связь с местной азербайджанской культурой.

Отметим, что Артур Апхэм Поуп (7 февраля 1881 г. — 3 сентября 1969 г.) был американским экспертом по иранскому искусству и редактором «Обзора персидского искусства». Он также был университетским профессором философии и эстетики, археологом, фотографом, политическим активистом, директором и планировщиком музеев, пианистом, дизайнером интерьеров и основателем международной научной организации.

В коллекции Лувра находится знаменитый карабахский ковер «драконового стиля» под названием «Челеби».

Как поясняют специалисты, медальоны ковра «Челеби» символизируют солнце. Ковры с композицией «Челеби» или «Барда» ткались в селах Карабаха, а также в селе Челеби в 10 км к востоку от Барды. В центре срединного поля даны два одинаковых элемента «гёль», характерные для ковров «Челеби». Элемент «гюнеш» или «челеби», широко распространенный в ковроткачестве Карабаха, обозначает солнце. Его использовали и в других группах ковров карабахского типа. Он занимал особое место в художественном оформлении ковров «Аждахалы».

Не знает Асцатрян также о том, что в Карабахе, в Ходжавенде, ткали ковровые комплекты «дяст-халы-гяба». Дома в Карабахе были высокими и просторными, по этой причине ткали несколько ковров, в соответствие с интерьером домов. Самый крупный ковер в комплекте называется «халы» и имеет длину 4-7 метров, два боковых ковра – «кенаре» такой же длины, но более узкие. Выставленные в Ереване образцы он называет разрезанными, не подозревая, что это части одной композиции.

В качестве примера можно привести ковер «Годжа«, сотканный в Карабахе. Название ковра происходит от названия села Ходжавенд. В XVIII веке этот ковер был известен под названием «Ходжан», затем название сменилось на «Годжа».

На очереди утверждение Асцатряна о том, что азербайджанцы якобы «ходили по селам и скупали ковры у армян».

Дело в том , что, как свидетельствует история, дело обстояло с точностью до наоборот.

Во второй половине XIX века во всех районах Азербайджана изготовлялись ковры и ковровые изделия. Ковры, производимые в Ширванском и Губинском уездах, продавались в Баку, казахские и гянджинские ковры сбывались в Тбилиси, а карабахские — в Тебризе и Стамбуле. Основными покупателями ковров, производимых в Губе, были местные евреи, а ковров, производимых в Карабахе, Гяндже, Сальяне и Мугане, — армянские перекупщики. Ковроткачи в большинстве случаев были вынуждены продавать свою продукцию за незначительную цену спекулянтам. Спекулянты в коммерческих целях давали приобретенным ими товарам вымышленные названия. В зарубежной литературе эти названия бытуют до настоящего времени.

Интересно, что еще армянский историк Себеос, рассказывая о военных действиях римского императора Гераклиуса, писал, что во время похода в регион он награбил и увез как военную добычу огромное количество ковров гуллабдузлук — безворсовых ковров, сотканных из золотых и серебряных нитей (имеются в виду безворсовые ковры шедде и зили), шелковые ткани, серебряную посуду, льняную одежду.

Кроме того, огромное количество ковров и ковровых изделий после набегов на Азербайджан, увозили арабы.

Известный российский исследователь Исаев, кстати, по национальности армянин, в своем труде «Ковровое искусство Закавказья», обследуя современную Армению, район Гейчи, вблизи озера Севан (Гейчагель), однозначно пишет, что ковроделием здесь занимается только тюркоязычное население. То есть азербайджанцы. Что еще раз подтверждает тот факт, что ковроделие никогда не было характерно для армян и понятие «армянский ковер» появилось лишь в последние десятилетия.

Ковры, украденные Асцатряном, были собраны им из трофеев, полученных армянами после оккупации азербайджанских территорий. Азербайджанские ковры, вывезенные из Карабаха после оккупации, сегодня хранятся в частных коллекциях в Армении. Так, у советника экс-президента Армении Вардана Хачатряна имеется крупная личная коллекция ковров, большую часть которой составляют азербайджанские ковры. В ней есть даже знаменитый ковер «Намазлы», который предназначен для совершения намаза.

Шуша считалась издревле столицей карабахского ковроткачества. Наряду с другими образцами материальной культуры азербайджанского народа, хранившимися в Шушинском историко-этнографическом музее, наши ковры также были вывезены в Армению, а оттуда в зарубежные страны и на аукционы. Армяне по высокой цене продавали множество ковров и ковровых изделий, относящихся ко второй половине XIX века — середине XX века, которое население Шуши не смогло вывезти из своих домов.

Шушинский филиал Музея ковра раньше располагался в Шуше в особняке семьи Мехмандаровых. А в 1992 году во время оккупации города армянскими войсками сотрудникам с риском для жизни удалось вывезти часть экспозиции. Однако, после захвата Карабаха армяне построили свой цех для производства карабахских ковров и начали имитировать их узоры и орнаменты. Многие ковры, демонстрировавшиеся в Шуше во время оккупации и затем вывезенные в Армению, являются точной копией азербайджанских ковров.

Азербайджанские ковры, как самые известные и высоко ценящиеся в мире, использовались армянами не только в целях фальсификации, но и коммерции. За годы оккупации Арменией Карабаха, на различных международных аукционах среди лотов можно было видеть карабахские ковры. К сожалению, большая часть из них разошлась по миру и находится сейчас в частных коллекциях или под видом «армянских» демонстрируются в экспозициях музеев. Но случаются и чудеса.

В 2017 году имел место необыкновенный случай. Проживающий в США азербайджанец Эльшад Тахиров обнаружил на одном из аукционов азербайджанский ковер, выставленный под именем «Античный ковер Армении — Карабаха». На протяжении 25 лет ковер находился у армянина, который решил затем его продать. Тахиров выкупил ковер, хотел найти истинных владельцев, и временно передал изделие в Музей ковра.

Этот маленький коврик вовсе не античный. Соткан он в 1971 году, хотя на вид ему лет 300. Продавец-армянин, по-видимому, рассчитывал обвести непрофессионалов вокруг пальца и поймать на удочку «армянской античности». Но каким образом он намеревался это сделать, непонятно, потому что на искусственно состаренном ковре четко указана дата изготовления и помещена надпись на азербайджанском языке кириллицей «Моему сыну в день его рождения». По мнению специалистов, узоры говорят о том, что коврик был соткан в Агдаме.

В заключение заметим, что на одном из российских сайтов, посвященном ткачеству, азербайджанскому ковру уделено очень много места.

Указано, что в коврах «Газах», «Гянджа», «Карабах» количество двойных узлов в 1 дм2 колеблется от 900 до 1600, высота ворса 8-11 мм. В коврах «Губа», «Ширван», «Хила» в 1 дм2 1600-2500 узлов и более, высота ворса 3-5 мм.

Когда же речь заходит о так называемых «армянских коврах», то ресурс указывает: по структурным показателям армянские ковры ручного ткачества в основном аналогичны другим кавказским коврам. Иными словами, это означает, что такого самостоятельного явления, как «армянский ковер», не существует.

Таким образом, рассмотрев вопрос детально, Saxta.info приходит к выводу, что на выставке в Ереване демонстрируются азербайджанские ковры, украденные из Шуши сбежавшими оккупантами, либо скопированные с азербайджанских образцов изделия. То есть слова Вардана Асцатряна не соответствуют действительности.

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