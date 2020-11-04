Доходы падают, но растут импорт и производство продовольствия

Азербайджан за истекшие месяцы этого года увеличил одновременно импорт и производство продовольствия в условиях снижения доходов населения. На это указывают данные Государственного комитета по статистике.

Так, за январь-сентябрь текущего года в Баку было произведено продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на сумму 1 млрд 332,6 млн манатов, сообщили # в управлении статистики города Баку. По сравнению с январем-сентябрем предыдущего года наблюдается рост производства продовольствия на 5,5%.

В целом же статистика констатирует значительное повышение в сегменте внутреннего производства табачной продукции. Сообщается, что за девять месяцев сего года в стране произвели аж 5 млрд 764,6 млн штук сигарет. Упомянутый показатель на 29,7% больше, чем за сопоставимый период минувшего года. В то же время, только за сентябрь местные предприятия, главным же образом столичное ООО Baku International Tobacco, расположенное в Сумгайыте ЗАО Tabaterra (Сумгайыт) и нахчыванское предприятие Cahan Tobakko, выпустили 846 млн штук сигарет.

Как видно, внутреннее производство табачных изделий постепенно вытесняет импорт готовой продукции, чего не скажешь о сырье, поскольку сигареты наши предприятия производят из импортного табака, кстати, закупленного на протяжении девяти месяцев этого года на общую сумму 1 млрд 185 млн долларов. При этом местная продукция занимает львиную долю рынка — соотношение импорта к производству в стоимостном выражении составляло 1/10.

Наряду с повышением показателей производства продовольственной продукции, статистика информирует о возросшем ее импорте. Согласно информации Государственного таможенного комитета, за январь-сентябрь было закуплено за рубежом 234,3 тыс. тонн фруктов и овощей общей декларированной стоимостью $141,4 млн, что на 5% больше отчетного времени минувшего года. В стоимостном выражении импорт продовольствия в страну увеличился на 8,3%. Так, на 4,5% увеличился ввоз заморского чая. В страну также ввезли 12,7 тыс. тонн сливочного масла – почти на 30% больше, чем за сопоставимый отрезок минувшего года. Ровно на столько же увеличился импорт молока, констатируется 27,7-процентное повышение объемов ввозимого риса.

Примечательно в этой связи понижение на 10% — до 33,6 тыс. тонн весовых показателей ввезенного мяса в условиях роста мясного импорта в стоимостном выражении на 6,7%. Мяса в страну ввезли на общую сумму в $60,4 млн. Также на 13% уменьшился импорт пшеницы. В отчетные месяцы удельный вес продовольственных товаров в корзине импорта увеличился до 15,1%, тогда как в прошлом году был на уровне 11%.

Помимо растущих объемов импорта и внутреннего производства продуктов питания, Госкомстат обнаружил первое за последние двадцать лет снижение номинальных доходов населения. Тогда как все эти годы тренд денежных доходов населения был в положительной зоне. Скажем, последний месяц лета отметился положительной динамикой в этом направлении. В то же время, сравнительные данные месяцев пандемии говорят о снижении среднемесячной зарплаты азербайджанцев. За девять месяцев этого года номинальные доходы населения, по данным официальной статистики, составили 41,6 млрд манатов, что на 0,9% меньше, чем за сопоставимый период минувшего года.