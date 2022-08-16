В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал 16 414 905,12 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 12 397 710,22 тыс. долларов США, говорится в отчете Государственного таможенного комитета.

Согласно отчету, хотя объем экспортированной сырой нефти и нефтепродуктов снизился на 4,04% по сравнению с соответствующим показателем 2021 года, стоимость увеличилась на 63,4%.

Отметим, в прошлом году Азербайджан экспортировал 27 116 060,62 тонны сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 13 218 936,05 тыс. долларов США. Хотя объем экспортированной сырой нефти и нефтепродуктов снизился на 6,6% по сравнению с показателем 2020 года, стоимость выросла на 41,2%.