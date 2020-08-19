«Договор с ОАЭ это первый договор с арабским миром по принципу «мир в обмен на мир» — Юрий Бочаров

Тегеран и Анкара восприняли соглашения между ОАЭ и Израилем направленным против себя. Каким образом могут повлиять эти соглашения на турецко-израильские отношения, а также какую позицию занимает Израиль по вопросу Восточного Средиземноморья, рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Как вы оцениваете соглашение между Израилем и ОАЭ? Будет ли это соглашение началом длительного мира между арабским миром и Израилем?

— По поводу данного соглашения в Израиле наблюдается эйфория, причем как слева, так и справа. Это большое достижение внешней политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Фактически за всю современную историю Израиля это третье соглашение с представителями арабского мира. Но стоит отметить, что заключённые в 80-х и 90-х годах прошлого века прежние соглашения с Египтом и Иорданией были «договорами о мире» после победных войн Израиля и действовали в рамках «территории в обмен на мир». А вот договор с ОАЭ — это фактически первый договор с арабским миром в рамках «мир в обмен на мир», что, естественно, выводит уровень взаимоотношений и отношений Израиля со странами Ближнего Востока на совершенно новый уровень, в том числе и без привязки к палестинской проблеме. В рамках этого договора ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, о прямых авиасообщениях, об инвестициях, о сотрудничестве в сферах культуры и здравоохранения. По всей видимости, будет согласовано взаимное открытие посольств.

Как заявил Биньямин Нетаньяху, он ожидает подписания мирных договоров и с другими арабскими-мусульманскими странами, на текущий момент не признающими Израиль. Вполне возможно, что впереди — мир с другими влиятельными арабскими государствами, предположительно, с Марокко, Оманом и Бахрейном, а в лучшем случае – с Саудовской Аравией. Ни для кого не секрет, что Израиль уже давно и плодотворно, но в скрытой и неофициальной форме, сотрудничает с рядом арабских стран, но видимо многие из них, «боясь» реакции своего окружения, не стремились к открытой фазе сотрудничества. Сегодняшнее же соглашение с ОАЭ может стать эффектом домино, когда вслед за этим соглашением последует еще ряд заявлений о дружбе и сотрудничестве, как со странами Ближнего Востока, так и Африки.

— Можно ли данный союз воспринимать направленным против Ирана и Турции?

— На Ближнем Востоке почему-то принято дружить не для чего-то, а дружить против кого-то. Однако Израиль рассматривает свои связи с арабским миром только через призму взаимовыгодных позиций и решений. Если же ОАЭ и ряд других стран, в том числе, возможно, и Саудовская Аравия, рассматривают выгодность сотрудничества с Израилем в свете своего противостояния с Ираном, то это их личная позиция и их личная война.

Израиль уже давно и самолично противостоит иранской угрозе и для своей защиты ему не нужна помощь стран Ближнего Востока. Но вот для развития различных отраслей своей экономики Израилю нужны партнерские отношения в арабском мире. Так что в данном случае мы дружим не против кого-то, а только лично для себя. Хотя вполне возможно, что создание израильско-арабского блока бросает вызов Турции и Ирану и, судя по реакции этих стран, может принести в регион не мир, а новое обострение. Ведь данный союз был заключен без какого-то учета «палестинской проблемы», а отсутствие реакции на это в большинстве арабских стран показало реальное отношение к Палестинской автономии на Ближнем Востоке. Хотя и без этого союза отношения и у Израиля, и у ОАЭ с Турцией, а тем более с Ираном, более чем напряженные, если не сказать «боевые».

— Сейчас в Восточном Средиземноморье идёт война за влияние и использование природных ресурсов. Франция, Греция, Египет — это единый фронт против Турции. Какую позицию занимает Израиль в этом вопросе?

— Почему-то считается, что развитие и освоение собственных природных ресурсов, в том числе и на морском шельфе, это война за влияние, а не развитие собственной экономики. Тем более, что и Египет, и Франция вообще не имеют морских границ с Турцией. Естественно, что территориальные споры, в том числе и на морских просторах, после открытия в Средиземном море ряда крупнейших газовых месторождений, стали более чем актуальными. Тем более, что тут явно есть за что бороться, есть и экономическая, а значит и политическая выгода. Турция же явно не хочет терять свой статус ведущего нефтяного и газового хаба на Ближнем Востоке, отсюда и такая позиция в процессе поиска газа вокруг Кипра и к строительству газопровода Израиль – Кипр – Греция — Италия. Но, как я уже говорил, Израиль не дружит с кем-то ради «против кого-то», Израиль развивает свои взаимоотношения лишь с позиции взаимовыгоды. Поэтому в любом таком противостоянии Израиль только на своей стороне.