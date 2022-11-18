Бывший президент Молдовы Игорь Додон освобожден из-под домашнего ареста. Такое решение приняла в пятницу Высшая судебная палата Республики Молдова.

«Отклонить требование обвинения о содержании Игоря Додона под домашним арестом. Вместе с тем он остается под судебным контролем на 60 дней, на этот срок ему запрещен выезд из страны», — говорится в вердикте, который зачитали судьи.

Додона задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды. Защита настаивает на открытом судебном процессе. (ТАСС)

