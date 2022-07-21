Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону продлили домашний арест до 20 августа, передает РИА «Новости».

«Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток», — сообщил представитель гособвинения Петр Ярмалюк.

В конце мая экс-президент Молдовы был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной группировкой.

Основанием для уголовного производства стали видеозаписи состоявшейся в июне 2019 года встречи Додона с тогдашним лидером молдавских демократов, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком. На кадрах Плахотнюк предлагал Додону большой черный пакет, в котором, по утверждению его оппонентов, могли находиться деньги. Кроме того, на пленке экс-президент также рассказывал, что «постоянно пишет записки Владимиру Путину», и что Москва в прошлом финансировала его партию.

Сам Додон обвинения против себя отвергает, настаивая на своей невиновности.