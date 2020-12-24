Додон отказался принимать участие в инаугурации Санду

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы республики Майи Санду. Об этом сообщает Sputnik Moldova.
Он отметил, что лично не будет принимать участвовать в процедуре инаугурации главы государства, так как это «протокольная процедура».
«Потому что роль президента здесь невелика. Он уходит. А вот во второй части — передаче власти — я буду ждать в президентском дворце. Я буду ждать ее там с букетом цветов и передам власть», — сказал Додон.
Он добавил, что представители Партии социалистов также не будут присутствовать на инаугурации нового президента.
Инаугурация Майи Санду пройдет в четверг, 24 декабря.