Додон отказался принимать участие в инаугурации Санду

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы республики Майи Санду. Об этом сообщает Sputnik Moldova.

Он отметил, что лично не будет принимать участвовать в процедуре инаугурации главы государства, так как это «протокольная процедура».

«Потому что роль президента здесь невелика. Он уходит. А вот во второй части — передаче власти — я буду ждать в президентском дворце. Я буду ждать ее там с букетом цветов и передам власть», — сказал Додон.

Он добавил, что представители Партии социалистов также не будут присутствовать на инаугурации нового президента.

Инаугурация Майи Санду пройдет в четверг, 24 декабря.