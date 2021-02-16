Дочь эмира Дубая заявила, что отец держит ее в плену

Дочь вице-президента и премьер-министра ОАЭ, эмира Дубая Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Латифа обвинила отца в том, что он держит ее в плену.

Об этом Латифа заявляет в видеообращениях, сделанных после насильного возвращения девушки в ОАЭ. Видео Латифа снимала в ванной комнате и отправляла своим друзьям.

Латифа рассказывает, что сопротивлялась военнослужащим, которых отец отправил за ней, однако ее усыпили лекарством и вернули в Дубай.

По словам девушки, отец держит ее в закрытой вилле без окон и дверей, девушка не имеет доступа к медицинской и юридической помощи. Виллу охраняет группа полицейских, отмечает Латифа.

Видеообращения девушки передали Би-би-си близкая подруга Латифы Тийна Яиухиайнен, ее двоюродный брат Маркус Эссабри и правозащитник Дэвид Хэй, которые начали кампанию «Свободу Латифе».

Принцесса Латифа пыталась сбежать из страны в 2018 году морским путем. Помогал в этом принцессе француз. Девушка была поймана силами ОАЭ в территориальных водах Индии и возвращена на родину.

Многие правозащитники оценили насильное возвращение принцессы «похищением». (haberler.com)