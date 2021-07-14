Добыча «черного золота» в Азербайджане продолжает устойчиво падать, и этот процесс продолжался в прошлом году. По данным ежегодно публикуемого компанией BP статистического обзора мировой энергетики, под занавес минувшего года добыча сырой нефти в Азербайджане составила 35,1 млн. тонн – это почти на 8% меньше, чем было добыто в позапрошлом году.

На конец 2019 года добыча сырой нефти в Азербайджане составила 38 млн. тонн. Комментируя падение добычи, министр энергетики страны Парвиз Шахбазов в начале года аргументировал это ограничениями, которых придерживается наша страна в рамках договоренности Организации стран – экспортеров нефти, ОПЕК+. Согласно новой «Декларации о сотрудничестве», Азербайджан должен выполнить свои обязательства в размере 164 тыс. баррелей за май-июнь и поддерживать ежедневную добычу сырой нефти на уровне 554 тыс. баррелей.

Немногим ранее Минэнерго отчиталось, что, добывая в июне 610 тыс. баррелей нефти в сутки, Азербайджан выполнил обязательства в рамках ОПЕК+. В ведомстве напомнили, что в соответствии с соглашениями, достигнутыми на министерских заседаниях стран ОПЕК+, среднесуточная добыча нефти в республике в июне была определена на уровне 610 тыс. баррелей. По данным министерства, вместе с конденсатом суточная добыча в июне составила 705,1 тыс. баррелей (доля конденсата — 95,1 тыс. баррелей в сутки). В июле, согласно обязательствам, суточная добыча нефти в стране должна сохраняться в объеме 620 тыс. баррелей.

Понижение добычи главного экспортного ресурса страны настораживает представителей экспертных кругов. Согласно отчету, добыча сырой нефти в стране на конец 2000 года составляла 51,3 млн. тонн, в 2011 году — 46,1 млн. тонн, в 2012 году — 43,7 млн. тонн, в 2013 году — 43,8 млн. тонн, в 2014 году — 42,5 млн. тонн, в 2015 году — 42 млн. тонн, в 2016 году — 41,4 млн. тонн, в 2017 году — 39,1 млн. тонн, по итогам 2018 года — 39,2 млн. тонн.

«В позапрошлом году добыча нефти упала более чем на 1,4 млн. тонн, а за последние 9 лет производство сократилось на 13,4 млн. тонн, или на 26%, — сообщил экономист Неймат Алиев. — Это большие потери, проливающие свет на тенденции социально-экономического развития».

Говоря о перспективах «черного золота» для экономики и национальной валюты нашей нефтяной страны, специалисты указывают, что на цену нефти все больше влияют геополитические факторы. По словам экономиста Натига Джафарли, перспективы нефтяных цен непредсказуемы, а текущее подорожание нефти компенсирует падение ее добычи. В прошлом году нефтедобыча сократилась на 2,9 млн. тонн, что получило оценку второго по масштабам снижения за последние десять лет после 2011 года. А ведь в прошлом году упала не только добыча – стоимость нефти побила минусовые рекорды. При этом средняя экспортная цена барреля за год понизилась с 66 до 44 долларов. В результате этого убыток составил 22 доллара с барреля нефти и 158 долларов с тонны. Выручка от продажи нефти в прошлом году снизилась на 5,5 млрд. долларов из-за снижения цен и падения объемов экспорта.

О том, что разногласия между членами ОПЕК+ напоминают ситуацию весны минувшего года, когда после демарша России стоимость на мировых рынках обвалилась до минусовых значений, не говорит сегодня только ленивый. По мнению аналитиков рынка, есть вероятность, что жесткая позиция ОАЭ приведет к развалу сделки, неконтролируемому росту добычи и новой ценовой войне, в результате чего цены на нефть снова обрушатся. Такое уже было в марте 2020 года, когда Россия объявила, что выходит из сделки с 1 апреля. Результатом стало катастрофическое падение нефтяных цен, а нефтяные фьючерсы на нефть марки WTI в один из дней торговались по отрицательной цене. В середине апреля удалось найти компромисс: Россия согласилась снизить добычу на более выгодных условиях. Получилось, что сделка 2020 года была выгодна для России и Саудовской Аравии, но плоха для других участников, особенно ОАЭ.

Впрочем, соглашение действует до 31 марта следующего года, поэтому его участники автоматически продолжают соблюдать действующие договоренности.