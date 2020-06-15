До конца лета должны пройти испытания российской вакцины от COVID-19

Генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов рассказал о сроках окончания доклинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, он отметил, что доклинические испытания должны завершиться до конца лета. Следом за ними, по его словам, начнутся клинические испытания.

Согласно оценкам гендиректора, тестовые испытания на добровольцах должны начаться в начале августа.

Морозов подчеркнул, что при этом не стоит забывать о различных факторах, которые могут повлиять на изменения в сроках испытания вакцины. (gazeta.ru)