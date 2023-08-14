После пандемии коронавируса азербайджанские власти оставили на замке сухопутные границы, а высокие цены на авиаперелеты приводят к существенным транспортным расходам, ограничивая развитие сферы гостеприимства.

По подсчетам экономиста Рауфа Гараева, сейчас на транспортные издержки приходится аж 40 процентов от всех расходов среднего иностранного туриста в Азербайджане. Затраты на дорогу отдыхающих внутри страны наших граждан, естественно, меньше – где-то 15 процентов.

«На самом деле этот усредненный показатель, возможно, нормальный, если речь об иностранных путешественниках. Однако же если учесть запертые сухопутные границы и то, что зарубежным путешественникам приходится пользоваться исключительно авиатранспортом, а прочих вариантов у них нет, конечно же, все это далеко от нормы… Услуги лоукостера оказывает единственная авиакомпания Buta airways, бюджетных рейсов маловато. Традиционного сравнения с Грузией мы не выдерживаем. Транспортные расходы для туристов в соседней стране намного ниже и не идут ни в какое сравнение с нашим направлением. Поэтому туристы к нам, прямо скажем, не едут. А те, кто приезжают, не спешат возвращаться. Выбирают Азербайджан преимущественно состоятельные иностранцы», — рассказывает он.

В этом смысле замечателен отчет Государственной пограничной службы за 2022 год по видам транспорта, которыми пользуются прибывающие в страну люди и продолжительности нахождения их в республике. Оказывается, несмотря на закрытые сухопутные границы, воздушным транспортом к нам прилетают лишь 65 процентов путешественников. На втором месте сухопутный транспорт – 33 процента. Ведомство объясняет это тем, что в статистику входят лица, сопровождающие различные грузы. Водным транспортом сюда добираются лишь 2 процента. приезжающих. Большинство (33 процента) остаются здесь больше 22 дней, остальные задерживаются самое большее на неделю.

Из них непосредственно для отдыха приезжают 38 процентов, столько же – по делам. Транзитом через нашу страну едут 5 процентов, в гости к родственникам и друзьям — 17, на лечение и по другим целям – по одному проценту.

Поскольку большинство отдыхающих прилетают сюда в июле и августе, было бы неплохо удешевить авиабилеты хотя бы на эти месяцы, чтобы сюда приезжало больше туристов, говорит Гараев. Кстати, по данным «Азербайджанских авиалиний», больше всего отдыхающих прилетело сюда из Турции, России и ОАЭ.

За несколько лет до пандемии сфера гостеприимства считалась у нас приоритетной и бурно развивающейся. Достижения отрасли в красках описывали чиновники, о рекордных подвижках взахлеб писали азербайджанские СМИ. Все это в целом себя оправдывало. Например, в предпандемийном 2019 году был зафиксирован максимально высокий приток иностранных гостей — 3,2 млн человек. Но потом началась новая точка отсчета. С началом пандемии коронавируса отрасль оказалась в тисках изощренных внутренних ограничений: изоляция людей, запрет на выход из дома и посещение общественных заведений… Какие только виртуозные замыслы не приходили в головы зарубежных борцов за здоровье и не претворялись на территории нашей страны. Естественно, туризм в силу своей специфики оказался в обойме наиболее пострадавших отраслей.

И хотя от ковидных мер пострадали практически все отрасли, именно сфера гостеприимства погрузилась в затяжную рецессию. На это указывают и статистические данные. Например, экономический спад по некоторым отраслям составил в разгар коронавирусных ограничений 5 – 10 процентов, иные отрасли просели аж на 50 и даже 100 процентов. А вот в сфере туризма этот печальный показатель достигал 400 процентов. По мере послаблений и выхода из изоляции многие ненефтяные отрасли принялись расти, но туризм поднимался долго и нудно – многое здесь зависело от логистических препон: проблемы с ковид-паспортами, ПЦР-тестами продолжительное время не давали свободно вздохнуть этой отрасли.

Сейчас все это осталось в прошлом, но границы по-прежнему заперты, поэтому туризм продолжает буксовать, хоть и проявляет определенную динамку роста. Но это известная данность, а в качестве новшества можно привести статистику Государственной пограничной службы, сообщившей, что за истекшее полугодие резко увеличилось количество приезжающих к нам европейцев. Поток гостей из Старого света буквально вытеснил прежнее нашествие отдыхающих из арабских стран. Путешественников из Европы в первом полугодии прибыло на 40 процентов, а приезжих из стран Персидского залива, напротив, стало на 8,9 процентов меньше.

Словом, арабские туристы уступают у нас место европейским, китайским, туркменским и даже индийским гостям. Кстати, количество приезжих к нам из Индии даже утроилось, а вот гости из Поднебесной посещают Азербайджан в семь раз чаще прежнего. Граждане солнечной Туркмении тоже приятно удивили, увеличив свои приезды в четыре раза. Но называть всех подряд вояжеров туристами было бы неправильно, хотя местные издания и иные чиновники почему-то именно так их именуют. На деле же речь идет о количестве иностранных граждан, приезжающих сюда не только для отдыха, но и прочих, самых различных целей… Каких в каждом отдельном случае – доподлинно не известно.