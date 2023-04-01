До 2026 года инвестиции в проекты в Карабахе запланированы на уровне около 10 млрд долларов (18% ВВП) благодаря активному привлечению иностранных инвесторов (в том числе из Турции, ОАЭ, Италии, Великобритании и России).

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

«Наряду с модернизацией инфраструктуры и социально значимых объектов будут созданы новые промышленно-экономические зоны, ориентированные на производство и экспорт несырьевой продукции. По нашим оценкам, в 2023 году, когда проекты в Карабахе наберут обороты и привлекут не только бюджетные, но и иностранные инвестиции, их вклад в экономический рост может составить 2,5 процентных пункта», — подчеркнула экономист банка.

В то же время, по ее словам, новые проекты, направленные на развитие крупных транспортных маршрутов, обеспечат рост доли транспортного сектора в ВВП Азербайджана почти до 20% к 2024 году. Напомним, что в допандемическом 2019 году вклад транспортного сектора в ВВП Азербайджана едва превышал 10%.