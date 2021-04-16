ДНК войны: дочь шехида Карабахской войны готовится к выставке

Последние 10 лет своей жизни Камила Мурадова, дочь шехида Первой Карабахской войны Зулкайды Зулкайдаева ежедневно посвящает живописи: работает в собственной мастерской и преподает арт и дизайн в международной школе МТК имени Гейдара Алиева.

Художник давно планирует персональную выставку и завершает работу над проектом «ДНК войны», который представит в Музее современного искусства.

О том, что ее подтолкнуло показать войну сквозь столь неординарную призму, Камила Мурадова рассказала в интервью #:

— Как появилась идея проекта «ДНК войны»?

— Я давно готовилась к персональной выставке, до этого участвовала лишь в групповых. После победы азербайджанской армии в 44-дневной освободительной войне, тема моей выставки поменялась. Появилось желание показать, какой ценой досталась нам эта победа, ценой жизни огромного количества молодых ребят. Меня, как дочь шехида, эта тема не отпускала на подсознательном уровне никогда. Но лишь сейчас все это вылилось в то, о чем я раньше лишь размышляла. Работы стали появляться, словно сами собой. И название пришло сразу – «ДНК войны».

— При каких обстоятельствах погиб ваш отец, и сколько вам было лет, когда это произошло?

— Мой отец, Зулкайда Зулкайдаев погиб в 1994 году, мне было 14 лет. В нашей семье было трое детей. Я была старшей, и осознавала всю боль и печаль, которые постигли наш дом. Папе было всего 39, он был большим патриотом и воевать отправился добровольцем. Он был гражданским пилотом, а когда началась война, переучился, стал военным летчиком. Их вертолет сбили в горах, тогда все было засекречено. Потребовалось какое – то время, чтобы нам отдали тело папы, — армянские фашисты не хотели этого делать. На помощь пришла организация Красный крест. Папа был посмертно награжден Орденом Флага и похоронен на Алее шехидов в Баку.

— Свой проект вы посвящаете всем шехидам Карабахской войны…

— Да. Гибель наших молодых солдат, которые осознанно шли на смерть ради спасения Родины – это тема, которая будоражит сердце каждого из нас. Но лишь те, кто потерял на войне детей, мужа, отца, поймут всю глубину этой боли. Некоторые люди воспринимают войну исключительно как яркое, победоносное событие, забывая, что за этим стоят жизни молодых ребят. Когда моя бабушка узнала о гибели сына, моего отеца, она рассказала нам, что накануне видела во сне, как обвалилась крыша нашего дома. Когда в твоей семье умирает герой, то именно так и происходит. В дом приходит пустота, и словно рушится крыша… Часть твоей жизни уходит навсегда и с этим ничего не поделать. Это очень страшно. Поэтому, я хотела бы посвятить свой проект памяти всех шехидов, благодаря которым, мы сегодня радуемся нашей долгожданной победе.

— Расскажите о работах, которые будут представлены публике…

— Работ будет немного. Около 10 или 15. Не хочу перегружать зрителя. На мой взгляд, порой надо высказаться коротко, но очень жестко и ярко, нежели размусоливать тему, и тем самым заставить человека покинуть вернисаж с тяжелой головой. В экспозиции будут работы, выполненные маслом, скульптуры, а также концептуальные работы.

— Какова роль художника в современном мире?

— Очень большая. Художник, это человек, который, порой без слов может донести до людей то, на что другим потребуется много сил и времени. Мне нравится искусство в любом проявлении, но особое значение я придаю социальным посылам и месседжам, которые заложены в произведениях творцов. Искусство на то и нужно, художники пытаются не просто создать что — то красивое, но и донести свои эмоции, чувства и идеи в связи с каким-либо событием.

— Ваш приход в искусство был неслучаен?

— У нас в семье все хорошо рисуют, но никто не относился к этому серьезно. Я – первая. Хотя по образованию я — инженер. Сейчас получаю второе образование онлайн, в Москве, в Высшей школе современного искусства. Мне нравится искусство, и я хочу посвятить этому всю свою жизнь. После проекта «ДНК войны» начну работать над другими идеями, буду двигаться в этом направлении.