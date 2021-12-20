Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев в интервью «Би-би-си» предостерег западные страны от повторения карибского кризиса в ситуации с Украиной.

«Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое. <…> Это будет ситуация Карибского кризиса», — сказал он.

Киселев призвал страны Запада не создавать для России угроз, иначе они превратятся в радиоактивный пепел.

«Было бы хорошо согласовать наши интересы и не ставить Россию в положение, когда ракеты могут достичь нас за четыре минуты. <…> Россия готова создать сопоставимую, аналогичную угрозу, разместив свое оружие вблизи центров принятия решений. Но мы предлагаем способ избежать этого, не создавать угроз. В противном случае все превратятся в радиоактивный пепел», — заключил он.

Было бы интересно узнать мнение Киселева о том, во что превратиться в этом случае сама Россия.