Для восстановления европейского туризма понадобятся €375 миллиардов

€375 млрд инвестици понадобятся для восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом, сообщил исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер в интервью агентству Lusa.

По словам Сантандера, европейская туристическая отрасль сократилась в десять раз.

Также директор добавил, что если ситуация продлится еще несколько месяцев, то это может вызвать потерю 10 миллионов рабочих. Среди наиболее пострадавших стран называются Греция, Португалия, Испания и Италия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. (gazeta.ru)