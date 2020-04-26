Для восстановления европейского туризма понадобятся €375 миллиардов

€375 млрд инвестици понадобятся для восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом, сообщил исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер в интервью агентству Lusa.

По словам Сантандера, европейская туристическая отрасль сократилась в десять раз.

Также директор добавил, что если ситуация продлится еще несколько месяцев, то это может вызвать потерю 10 миллионов рабочих. Среди наиболее пострадавших стран называются Греция, Португалия, Испания и Италия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. (gazeta.ru)

| 2020-04-26T18:36:49+00:00 26 апреля 2020, 20:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss