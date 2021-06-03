Правительство РФ утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости. Так, мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления.

При сдаче экзамена по истории России у соискателей из-за рубежа проверяют знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников. Кроме того, им следует ознакомиться со своими основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны. И все это, на мой взгляд, совершенно обоснованные и правильные требования.

Неправильной и ненормальной является ситуация, при которой приезжающие в РФ в поисках работы граждане, к примеру, Азербайджана, не знают русского языка. А такое явление, как известно, имеет место быть. Ведь на просторы России зачастую отправляются азербайджанцы, проживающие в районах и деревнях республики, получившие образование на родном языке и не использовавшие русский язык доселе никогда.

Естественно, что сталкиваются они там с большим количеством проблем, а все утверждения о том, что «великий и могучий» можно выучить уже потом, находясь в РФ, мягко говоря абсурдны. Не берут же на работу айтишника того, кто обещает в будущем изучить основы работы с компьютером?! Так что, тут все правильно. Другое дело, что имеет место поистине парадоксальная ситуация с нежеланием изучать язык страны проживания в Украине и Азербайджане…

Да, я и сам был шокирован тем, насколько часто в Украине можно встретить граждан страны, которые принципиально не говорят по-украински. И, что самое поразительное, далеко не всегда это этнические русские. Есть немало случаев, когда сами украинцы не говорят по-украински, принципиально переходя на русский язык в повседневном общении.

Немало было и скандалов такого рода. Приведу всего лишь один такой пример. В феврале разгорелся скандал, связанный с тем, что 15-летняя киевлянка Лиза Леоненко разместила в Тик-Ток видео, в котором обидно высказалась об украинском языке. В частности, она отметила, что ее «очень раздражает этот язык, особенно ее звучание». «Поэтому, маленькие патриотики со своей зал * * пы и своих сел, от * * биться от меня, пожалуйста. Потому что в Киеве почти нет людей, которые говорили бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не ** бе», – сказала она.

Да, после резонанса и осуждения, она извинилась за все сказанное. Но, проблема-то никуда не исчезла. Действительно, в Украине живет немало граждан страны, которые принципиально не говорят по-украински, переходя на русский. В чем-то эта ситуация напоминает ту, что была в Баку в конце 80-ых — начале 90-ых годов прошлого века, когда говорить по-азербайджански было не то, чтобы не принято, но все же гораздо чаще использовался именно русский язык. Причем, переходить на него, дабы показать свою «продвинутость» и «образованность», пытались даже те азербайджанцы, что прибыли в столицу. Получалось у них забавно, нелепо, но в то же время унизительно.

К счастью, эти времена прошли. Сегодня в Азербайджане говорят по-азербайджански. Да, русский язык используется, и нередко, но такого явления, как сознательное предпочтение языка Толстого и Пушкина, уже нет. В целом, нет.

Хотя, есть и редкие исключения. Приведу конкретный пример. В Баку родился и вырос Анатолий Козлов. Я с ним познакомился в период юности, когда захаживал в трактир «Елки-Палки», где Толик работал официантом. Потом он куда-то ушел с этой работы, да и у меня в жизни многое изменилось. В общем, пропал Толик из виду на долгие годы. И вот, в нынешний свой приезд в Баку я его увидел. Оказалось, что Козлов несколько лет назад, продав свою бакинскую квартиру, уехал с мамой в РФ. Но там их обманул собственный сын и брат. В итоге, они вернулись в Баку. Почти без денег. На те гроши, что остались, они купили то, что сложно назвать местом для проживания. В общем, семь квадратных метров с низким потолком в одном из двориков близ станции метро «Низами». Туалет на улице, душевая общая.

Вернулись они из РФ уже почти как два года. И Толик заявляет, что его нигде не берут на работу. Почему? Потому, что он не знает азербайджанского языка. На вопрос о том, почему же он, родившийся в Баку и проживший тут почти всю жизнь, не удосужился выучить азербайджанский язык хотя бы на уровне, достаточном для работы официантом, Толик ответил: «Ну не дается он мне!».

И я бы не стал писать об этом, если бы это было единичным случаем. К сожалению, есть еще в Азербайджане те, кто категорически не хотят изучать язык страны проживания. Кому они вредят? Прежде всего, самим себе. Но, признавать данный факт, в подавляющем большинстве случаев, они не желают. А когда ты указываешь на то, что в РФ требуют от иностранных рабочих изучать русский язык, они пожимают плечами и устремляют взор в потолок…