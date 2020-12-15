«Для США оказывать давление на Газпром – это все равно, что стрелять себе в ногу» — Ткаченко

США при Дональде Трампе очень негативно были настроены против проекта «Северный поток-2». Собственно, именно эта тема накладывалась на взаимоотношения Берлина и Вашингтона. Да, Германия ценит дружеские отношения с США, но от собственных стратегических целей по доступу к энергоресурсам и становления северным хабом немцы отказываться не собираются.

В Германии надеялись на понимание администрации Байдена, но этого, как мы видим, не происходит. Байден и его команда крайне негативно относятся к данному проекту, а в США вводят все новые и новые санкции. С другой стороны, по итогам последнего саммита ЕС стало понятно, что они не намерены отказываться от этого проекта.

О том, какие процессы сейчас развиваются вокруг «Северного потока-2», рассказал # экономист, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Несмотря на то, что Дональд Трамп уходит, американские власти продолжают вводить санкции в отношении проекта «Cеверный поток-2», да и новый президент против него. Почему США так негативно настроены против этого проекта?

— Действительно, предыдущие четыре года Администрация Дональда Трампа пыталась самым активным образом продвигать в Европе интересы американских энергетических компаний. Особенно это касалось высокотехнологических компаний, добывавших сланцевый газ с использованием новейших методов, а также пытавшихся найти для него рынок в самом платежеспособном пока регионе планеты – в Европе.

Получалось у Трампа это не очень успешно в силу нескольких причин. Главная из них — падение в первой половине 2020 года цен на природный газ в Европе на рекордные 65 процентов. Еще одна причина – конкуренция с российским газом, ведь именно его зачастую выбирали потребители в Германии, Италии и государствах Восточной Европы. Результатом потрясений нынешнего года стало разорение нескольких энергетических компаний США, специализировавшихся на высокотехнологической добыче сланцевого газа и нефти. Именно поэтому доля Газпрома на сокращающемся в объемах европейском рынке 2020 года не снижается, а напротив, увеличивается.

Энергетическое лобби в Вашингтоне справедливо считает, что если убрать с европейского рынка российский трубопроводный газ, то продвижение более дорогого сжиженного природного газа из США, произведенного зачастую из того же сланцевого газа, будет успешным, и американским компаниям удастся захватить значительную часть рынка природного газа Европы, составляющего более 300 миллиардов кубометров газа в год, из которых две трети импортируется.

В Кремле сегодня рассчитывают на то, что после 20 января 2021 года, когда на смену Дональду Трампу придет новая администрация, давление на Россию в вопросе «Северного потока-2» снизится. Новая администрация, вероятно, будет ориентироваться не на энергетические, а на существенно более могущественные финансовые компании США, символом которых является нью-йоркский Уолл-стрит. А для его финансовых магнатов любые формы барьеров в торговле представляются неприемлемыми, поскольку идеал Уолл-стрит – глобальная экономика, полностью открытая для движения товаров, услуг, капиталов и инвестиций. Кроме того, значительная часть американских депозитарных расписок на акции Газпрома находится сегодня в руках иностранных инвесторов, в том числе из США. Поэтому для них усиливать давление на Газпром с целью остановить строительство «Северного потока-2» – это все равно, что стрелять себе в ногу. Реализуются ли эти расчёты Кремля – пока сказать трудно. Но определенная логика в них имеется.

— Германия не намерена отказываться от проекта «Cеверный поток-2». Можно ли считать, что тенденция отхода США и ЕС друг от друга, начатая при Трампе, будет продолжаться, и это неизбежно?

— Нет, такие расчеты делать преждевременно. По крайней мере, на словах команда Джо Байдена будет демонстрировать возвращение к традиционному для США курсу, известному как «атлантическая солидарность». Его столпами являются НАТО и широкомасштабное экономическое сотрудничество двух берегов Атлантики, в котором не должно быть места торговым войнам и взаимным экономическим санкциям.

Это вовсе не мешает Германии защищать проект «Cеверный поток-2», что она делала в самые трудные для современных отношений Европы и США годы, совпавшие с президентством Дональда Трампа. Данный проект Германии экономически выгоден, он укрепляет ее статус «локомотива европейской экономики». Поэтому нужны более серьезные причины для отказа от строительства «Cеверного потока-2», чем простое лоббирование властями США интересов нескольких не самых крупных в США энергетических компаний, добывающих сланцевый газ.

— США Байдена также намерены оказывать экономическое давление на Китай. Но насколько это еще возможно?

— В современных американо-китайских отношениях разговоров об их торговой войне существенно больше, чем реальных конфронтационных действий сторон. США и Китай достигли мастерства в запугивании друг друга санкциями. Но всякий раз, когда возникала опасность перехода от слов к делу, они останавливались у опасной черты и делали шаг назад. Исключением, конечно, являются попытки выдавить китайского технологического гиганта — компанию Huawei с рынка оборудования для мобильной связи поколения 5G.

Есть основания полагать, что поддерживающим Джо Байдена деловым кругам США, в которые входят не только финансисты Уолл-стрит, но и технологические компании Калифорнии, а также Голливуд с его многомиллиардной индустрией развлечений, торговая война с Китаем крайне невыгодна. Поэтому есть основания надеяться, что тематика торговой войны двух сверхдержав современного мира скоро отойдет на второй план.