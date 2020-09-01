«Для создания боеспособной армянской армии, России нужно потратить 20-25% годового военного бюджета»

Лихорадочное поведение армянского руководство связано с пониманием того, что их политика убила весь политический процесс, таким мнением поделился с # экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, комментируя визит Пашиняна в Карабах.

«Любой визит официального лица в Карабах является доказательством того, что Армения оккупировала территории Азербайджана, где была проведена этническая чистка. Этот момент я подчеркиваю для того, чтобы показать, как нарушаются суверенные права Азербайджана и нормы международного права», — сказал он.

Зульфугаров добавил, что сейчас наблюдается целый ряд событий по усилению милитаризации вокруг карабахского конфликта.

«Это, прежде всего, разговоры о создании добровольческих формирований обороны. Если заметили, то основным стрежнем визита было посещение прифронтовой зоны и линии соприкосновения войск. Пашинян обсуждал темы военного усиления Армении для того, чтобы повлиять и восполнить те пустоты, имеющиеся в оборонной политике. Аннексия всех оккупированных территорий является главной линией политики руководства Армении. Поэтому темы, связанные с политическим урегулированием конфликта, на сегодня не актуальны», — отметил эксперт.

Аналитик также добавил, что все устремления Армении направлены на восполнение слабых мест в оборонной стратегии, прежде всего в Нахчыванском направлении.

«Они понимают, что их политика открыла второй фронт, и тут нужно подчеркнуть, что от Нахчывана до Еревана всего 40 километров. Отсюда лихорадочная попытка организовать гражданскую оборону и добровольческие отряды. Еще один момент, заставляющий армян так судорожно военизироваться, это отношение России. Армяне поняли, что Кремль либо вообще не собирается оказывать какое-то содействие во время войны, либо это содействие будет крайне ограничено и им придется полагаться на собственные ресурсы», — подчеркивает аналитик.

По мнению эксперта, Москва не заинтересована в создании боеспособной армянской армии, «потому что в этом случае отпадет потребность в самой России».

«Собственно это отметил и Пашинян на передаче Hard Talk, сказав, что если у них будет достаточно оружия и боеспособная армия, то нужды в России не останется. Поэтому Россия никогда не будет вооружать Армению современными вооружениями и делать ее самодостаточной», — сказал он.

Говоря о нашумевших военных поставках из России в Армению после Товузских событий, аналитик сказал, что это событие носит больше пропагандистский характер.

«Я не считаю, что эти поставки могут в значительной мере изменить состояние армянской армии. Поставки — акция проармянских кругов в России, чтобы показать, что Кремль содействует Армении. Азербайджан потратил огромные средства для создания мощной боеспособной армии. Для того чтобы создать боеспособную армянскую армию с последней техникой и прочее, России нужно потратить примерно 20-25% своего годового военного бюджета. А зачем ей это делать? Причем российско-армянские отношения в кризисе. Поэтому все эти военные поставки серьезно не меняют обстановку на фронте», — подчеркнул он.

Эксперт также считает, что в качестве баланса в регионе выступает также и Турция, которая подчеркивает, что является однозначным гарантом сегодняшнего статуса Нахчывана.

«Я не думаю, что в таких условиях в российском руководстве найдутся люди, которые ради армян согласятся воевать с Турцией. Это не соответствует их интересам в региональных вопросах», — резюмировал он.