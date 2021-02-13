«Для изменения Конституции у Эрдогана нет большинства в парламенте» — турецкий эксперт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен поменять конституцию Турции. По его словам, сейчас Турция получила шанс подготовить первую гражданскую Конституцию и для конституционных изменений сейчас есть все условия.

«Мы хотим, чтобы все партии были включены в составление новой Конституции. Мы приложим для этого искренние усилия. Даже если некоторые политические партии по той или иной причине исключат себя из этого процесса, мы обязательно обеспечим участие их электората в конституционной работе, ведя диалог со всеми слоями нашей нации», — сказал президент.

По словам Эрдогана, Турция должна встретить 100-летие республики не Конституцией государственного переворота [путчистов], а новой гражданской, которая подходит этой стране и народу.

«Наши партнеры по правящей коалиции [MHP] также выступают за то, чтобы Турция впервые в своей истории составит гражданскую Конституцию», — добавил он.

Однако о том, какие именно пункты он хочет поменять в Конституции Турции, конкретики пока нет. По всей видимости, детали будут озвучены, когда начнутся переговоры со всеми политическими партиями.

Отметим, что последние поправки к Конституции были приняты на референдуме в апреле 2017 года. Они превратили Турцию из парламентской в президентскую республику, была ликвидирована должность премьер-министра. У президента появилось неограниченное право назначать министров и других должностных лиц, в том числе половину Совета судей и прокуроров, распускать парламент по любым основаниям и др.

Как отмечает эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы, нынешняя Конституция не раз критиковалась со стороны оппозиции, а потом ее изменение было на повестке дня Турции.

«Президентскую систему правления и уход от парламентской модели правления всегда критиковала оппозиция. Спустя два года, Эрдоган снова открывает эту тему и говорит, что в этой Конституции отражены идеи путчистов. Что он хочет конкретно сказать, понять сложно. При этом нужно сказать, что лидер националистической партии Девлет Бахчели тоже считает, что нужно пересмотреть конституцию, но, не изменяя первые 4 статьи. Он сам тоже ранее предлагал внести некоторые изменения в Конституцию, потому что, по его мнению, сильная президентская власть не совсем эффективно работает», — сказал эксперт.

Гафарлы также добавил, что оппозиционная коалиция и новые политические партии Турции считают, что за два года экономика Турции сильно просела, потому что по Конституции президент получил много полномочий.

«По их мнению, в таком случае экономика не может развиваться. Они считают, что Турция вновь должна стать парламентской страной и вернуть премьер-министра. Мы видим диаметрально разные позиции, одни говорят, что нужно внести и усовершенствовать президентскую систему, другие же говорят, что нужно вернуться к парламентской модели правления. Пока серединной линии между сторонами нет. Однако, многое будет понятно, когда стороны сядут за стол переговоров и начнут обсуждать новую Конституцию. У основных оппозиционных партий уже есть свой проект новой Конституции, но есть и те, кто еще пишут свою модель», — подчеркнул политолог.

По мнению аналитика, в новой Конституции роль парламента будет усилена, так как сегодня его роль сведена на нет.

«Есть разные предложения, например, сделать полупрезиденской системой, есть предложение о том, что вице-президент тоже должен избираться, как и президент страны, или вернуть пост премьер-министра. То есть предложений и версий много», — сказал он.

По его словам, возможно, что выборы в 2022 году будут параллельно сопровождаться еще и конституционными изменениями, при этом эксперт добавил, что для «изменения Конституции у Эрдогана нет большинства в парламенте».

«Даже в коалиции с националистами у них в парламенте нет столько голосов, чтобы получить поддержку на конституционные реформы. Рейтинг правящей партии ПСР ( Партия Справедливости и развития ) сильно падает. Основная борьба будет между Мансуром Савашем, Экремом Имамоглу, Мераль Акшенер и Эрдоганом, соответственно», — отметил он.

Однако, несмотря на то, что ПСР теряет поддержку среди населения, рейтинг самого Эрдогана не настолько сильно падает, считает аналитик.

«Если рейтинг Эрдогана падает на пару процентов, то рейтинг партии падает на 5-10%, это очень значительное количество людей. Поэтому тут нужно отделить рейтинг партии от Эрдогана», — подчеркнул он.

Говоря о том, что возможно ли изменения, касающиеся определения нации и религии ( то есть из светской в мусульманскую страну), эксперт сказал, что не думает, что будут заменены какие-то пункты о религии или нации.

«Против этого выступает Бахчели, союзник Эрдогана. При этом нужно сказать, что сейчас в Турции наблюдается определенная националистическая волна, поэтому эту графу никто не рискнет заменить. Возможные изменения коснутся роли президента в государстве, скорее всего, будут изменения по правам человека, роли конституционного суда и так далее», — резюмировал он.