Анонсировано фитнес-приложение Marvel Move, которое предлагает пользователям спортивные пробежки вместе с супергероями из комиксов Marvel. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

В приложении будут собраны записи супергероев, которые озвучат тренировки и расскажут истории своих тренировок. Заявлено, что к озвучке супергероев привлекались актеры, сыгравшие их в фильмах Marvel. Например, Тора озвучил Крис Хемсворт, а Халка — Марк Руффало.

Приложение создано компанией Six to Start, автором похожей фитнес-программы Zombies, Run! В Marvel Move пользователи смогут выбирать разные уровни сложности и сюжетные линии.

Marvel Move выйдет летом 2023 года и будет бесплатным сервисом, однако полный доступ ко всем функциям смогут получить только платные подписчики. Стоимость услуги составит $75 в год. Приложение будет работать на Android и iOS.