Disneyland в Париже возобновил работу после карантина

Парк аттракционов Disneyland в Париже возобновил свою работу после того, как четыре месяца был закрыт на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что для посещения парка необходимо забронировать билеты онлайн и выбрать определенную дату визита. Также обязательно ношение масок для всех гостей старшей 11 лет, обниматься с диснеевскими героями пока нельзя.

Также руководство парка намерено ограничивать количество посетителей ежедневно.

Парады героев и вечерние шоу пока проводиться не будут.