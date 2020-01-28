«Диализная» трагедия в Сабирабаде: двое умерли, трое в больнице

23 января 2020 года Ayna.az распространила сообщение об отравлении пятерых больных в отделении диализа Центральной больницы Сабирабада.

Как сообщил Ayna.az один из отравившихся Альмадат Агаев, вернувшись домой после сеанса гемодиализа, он почувствовал себя плохо. У него повысилась температура, начался понос, а также понизилось давление.

По словам Агаева, причиной случившегося было отравление, которое произошло во время процедуры. «Кроме меня такие же проблемы были еще у четверых больных. Одного из них сразу отправили на лечение в Баку», — сказал Альмадат Агаев.

Как заявил # главный врач Центральной больницы Сабирабада Энвер Люманов, проблемы во время гемодиализа были только у одного из больных. «У него хроническая язва. Мы отправили его на лечение в Баку. Во время сеанса диализа больные, как правило, испытывают тошноту, у них также понижается давление. Это вовсе не говорит об отравлении», — сказал главврач.

Правда, во время беседы с корреспондентом Ayna.az главный врач Центральной больницы Сабирабада Энвер Люминов признал, что после проведения диализа проблемы были у пятерых человек. «Но это вовсе означает, что они отравились. Ведь в этом случае отравились бы все больные, которые прошли этот сеанс», — сказал главный врач.

Отметим, что гемодиализ является методом внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.

Сама по себе процедура гемодиализа не болезненная. Тем не менее, во время этой процедуры больные могут почувствовать некоторые побочные эффекты, такие как утомление, тошноту, головокружение или мышечные судороги во время сеанса диализа. И что самое важное, процедура диализа обычно предусматривает участие и врача и медсестры: врач назначает режим диализа, контролирует осложнения и оказывает медицинскую помощь, а медсестра наблюдает за общим состоянием пациента.

Как выяснилось, в Сабирабадской больнице процедура диализа проводилась без врача. Главврач Энвер Люминов, на вопрос корреспондента #, объяснил это отсутствием врачей- нефрологов в руководимой им больнице.

24 января 2019 года стало известно, что двое из «отравившихся» от диализа скончались — Али Иса Агаев и Физули Султанов. Остальные трое размещены в больнице Нефтяников.

По словам главврача ЦБ Сабирабада Энвера Люминова, для выяснения причин смерти Али Исы Агаева и Физули Султанова проводятся необходимые мониторинги. «Первичным предположением является то, что оба умерли в результате попадания в организм респираторного вируса после проведения процесса гемодиализа. Их слабые организмы не смогли сопротивляться болезни: у одного был инсульт, а второй страдал хронической язвой», — заявил главный врач.

Что могло стать причиной смерти гибели двух жителей Сабирабада, прошедших процедуру гемодиализа?

Как заявил # начальник Насиминского отделения объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Фуад Алиев: «Причиной может быть то, что не были сменены компоненты аппарата гемодиализа, а их надо менять после каждой процедуры. Иначе в организм может попасть инфекция».