Анхель Ди Мария не намерен ехать на ЧМ-2026, но считает, что Лео Месси выступит на нем.

«Я уже не мечтаю о следующем чемпионате мира. Верю, что сыграю на следующем Кубке Америки. Я сделаю все возможное, чтобы выступить на нем. Я очень хотел бы оказаться в составе.

Лео должен поехать на следующий чемпионат мира, однозначно. Это же Лео. Семь «Золотых мячей», Лига чемпионов – он выиграл с «Барселоной» все. Лучший игрок в истории.

Чтобы попасть на Кубок Америки, нужно остаться в Европе. В противном случае Скалони не возьмет в состав.

Нужно быть готовым на 100%. Лео, как и всем остальным игрокам, нужно быть на высшем уровне. Скалони ни для кого не делает уступки», – сказал вингер «Ювентуса» и сборной Аргентины. (sports.ru)