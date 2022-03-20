Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о приостановке деятельности партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что решение принято на фоне полномасштабного вторжения России в Украину на время военного положения. «Деятельность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успех, но получит жесткий ответ», — заверил глава государства.

Зеленский также перечислил политические силы, подпадающие под временный запрет: оппозиционная платформа «За жизнь», «Наши», «Оппозиционный блок», партия «Шария», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Государство», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украина», партия «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Минюсту поручено безотлагательно принять в установленном порядке «исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий».