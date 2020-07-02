Деятельность метрополитена приостанавливается

С 00:00 4 июля до 06:00 20 июля в Бакинском метрополитене пассажирские перевозки будут приостановлены.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отметим, что в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также сведения к минимуму его последствий в городах Горанбой, Гёйгёль, Мингячевир, Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань, Шеки, а также в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Лянкяране, Масаллы, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе особый карантинный режим будет продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля.