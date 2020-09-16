Дэвид Хэмплинг: «Азербайджан скоро получит идеальное оружие» – ЭКСКЛЮЗИВ

Эксклюзивное интервью с британским военным экспертом Дэвидом Хэмплингом:

— Одним из продуктов турецкого военно-промышленного комплекса, который вскоре должен появиться на вооружении азербайджанской армии, является дрон-камикадзе ALPAGU. Что о нем известно на данный момент?

— Большая часть того, что мы знаем, исходит из материала, поставляемого производителем. Но что точно известно на данный момент – это портативный тактический барражирующий боеприпас или дрон-камикадзе с временем полета 10 минут, способный вести разведку и уничтожать цели. В этом он схож с другими аналогами, производимыми США, Израилем и Китаем.

— Согласно открытой информации, его вес не превышает 2 кг. Учитывая количество взрывчатки, какие объекты может уничтожить этот дрон?

— По силе разрушения он того же класса, что и ручная граната. Он принадлежит к тому же классу, что и американский SwitchBlade, который называют «летающим дробовиком», потому что он производит сфокусированный выстрел шрапнелью, и с большим успехом использовался против повстанцев в Афганистане и Сирии. ALPAGU может уничтожить конкретного человека, небольшую группу людей внутри одной комнаты в здании или транспортное средство, например, пикап. Высокая точность восполняет недостаток взрывной силы.

— В качестве поражающих элементов используется только взрывчатка или дополнительно металлические шарики, как в снарядах САУ «Гасырга»?

— Скорее всего, это будут металлические шарики или другие элементы, которые можно использовать как шрапнель, чтобы повысить эффективность взрыва.

— Разработчики утверждают, что эта модель отличается развитым искусственным интеллектом. Какие задачи может выполнять искусственный интеллект?

— В данном случае он будет использоваться для идентификации, захвата и отслеживания целей, например, движущихся транспортных средств.

Турецкие разработчики также говорили об использовании более продвинутых форм машинного обучения для распознавания лиц: будущие модификации могут быть предназначены для конкретного человека. Что более реалистично, он мог бы распознавать типы транспортных средств и иметь возможность самостоятельно выбирать важные цели.

Но в будущем такие дроны смогут различать солдат и гражданских лиц или вооруженных и невооруженных людей.

— Есть ли возможность нейтрализовать их с помощью российских систем радиоэлектронной борьбы, которые недавно были поставлены в Армению, как сообщали СМИ?

— Теоретически, да. Всегда идет битва между радиосвязью и постановками помех. Но проблема в том, что определить, кто прав из сторон, которые всегда заявляют о своем техническом преимуществе, мы можем только после реальных боевых действий.

— Возможность запускать ALPAGU одним солдатом, несомненно, улучшает мобильность и скорость развертывания. Но разве это единственные преимущества в возможностях этого БПЛА?

— Его можно запускать из-за укрытия, поэтому солдат может находить и поражать цели на расстоянии нескольких километров, оставаясь незамеченным и недоступным для средств огневого воздействия противника. В отличие от минометов или ракет, здесь нет «боевой сигнатуры», ни взрыва, ни струи дыма, чтобы определить их местоположение. Идеальное оружие.

— Как это повлияет на способность азербайджанской армии «выковыривать» врага, который закрепился в труднодоступном месте?

— Такое оружие крайне эффективно, потому что с ним можно обойти и приблизиться к окопавшемуся противнику сзади или по вертикали ударить по окопам и траншеям. Кроме бетонного бункера, защищенного со всех сторон, настоящего прикрытия от таких боеприпасов нет.

Заур Мехдиев, специально для «Зеркало»