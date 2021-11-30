55 из 193 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), включая Великобританию, США и страны Евросоюза, в совместном заявлении вновь раскритиковали отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, совершенное в России химическим нервно-паралитическим ядом группы «Новичок». Документ, представленный на 26-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО, опубликован на сайте британского правительства в понедельник, 29 ноября.

«Мы, будучи странами, подписавшими Конвенцию о запрещении химического оружия, резко осуждаем использование токсичного химического вещества в качестве оружия против Алексея Навального в России 20 августа 2020 года. Мы по-прежнему испытываем серьезную обеспокоенность в связи с фактом его использования», — говорится в заявлении.

Страны, подписавшие заявление, выразили «полное доверие заключению независимых экспертов ОЗХО, согласно которому Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», отметив при этом, что вещество такого же типа уже применялось против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

Использование химоружия неприемлемо ни при каких условиях и противоречит международным стандартам и нормам, отмечается в документе. Страны призвали Россию предоставить необходимые разъяснения в соответствии с ее обязательствами в рамках Конвенции о запрещении химоружия. «Ответственные за использование химического оружия должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении. (DW)