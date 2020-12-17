Дешевая нефть и коронавирус уронили ВВП Азербайджана на 8 млрд манатов

Валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана за 11 месяцев уменьшился на 4,3%, сообщили # в Госкомстате, объяснившем это ограничениями, действующими в стране из-за пандемии коронавируса.

По данным статистики, 34% ВВП в отчетном периоде произведено в сфере промышленности, 11,3% — торговли, 7,2% — АПК, 7,4% — транспорте, 6,3% — строительстве, 2% — информации и связи, остальное — в прочих секторах.

ВВП на душу населения за январь-ноябрь сего года составил 6 тыс. 485,7 манатов.

ВВП за 11 месяцев снизился на 8 млрд манатов в год, подсчитал экономист Неймат Алиев. Для сравнения, сказал он #, это снижение на 45% больше, чем расходы на заработную плату, предусмотренные в бюджете текущего года. В сумме своей этот спад на 63% превышает годовую сумму государственных инвестиционных расходов. ВВП на душу населения сократился примерно на 12%, или на 872 маната, до 6 486 манатов. За последний год нефтегазовый сектор сократился на 6,5%, ненефтегазовый сектор — на 2,9%. Это существенный спад, сказал экономист.

Спад ВВП вызван не только ковидными ограничениями правительства, но и также падением цены нефти на мировых рынках. По мнению экономиста Натига Джафарли, уровень в 4,3% далек от пессимистичного сценария, который прогнозировался на волне снижения нефтяных индексов весной текущего года:

«Возросшая цена нефти в ноябре – декабре текущего года, безусловно, поддержала ВВП страны. Кроме удешевления нефти на понижение этого макроэкономического показателя повлияли ковидные меры правительства. Пандемия сильно ударила по сфере услуг, туризма. Пострадал бизнес в сегменте предприятий общественного питания, непродовольственной торговли, и все это не могло не отразиться на параметрах ВВП. Но если сравнивать с другими странами мира, Европой, мы где-то посередине, поскольку есть страны, где падение достигло двузначных значений».

Падение ВВП Азербайджана обусловлено карантином и удешевлением нефти, продолжил аналитик. И если цены на главный экспортный продукт страны с марта по август резко понизились, достигая отметки в 16 долларов за баррель, под занавес лета начался медленный рост нефтяных индексов, а с ноября по декабрь возросшая цена нефти поддержала экономику и удержала упомянутый макроэкономический показатель на текущем уровне.

«Если бы цена нашей нефти оставалась на уровне марта – апреля, это привело бы к серьезному падению ВВП, — заметил Джафарли. – Однако текущий уровень в целом повторяет ситуацию, которая сложилась в ресурсных странах с похожей структурой экономики. Скажем, падение ВВП России 3,6%, Казахстане – 2,8%, — сказал аналитик. – Благодаря подорожанию нефти в конце года, средняя ее цена в ноябре-декабре была на уровне 43 – 45 долларов, а сейчас достигла 50 долларов за баррель. Это, по сравнению с весенними уровнями, хороший результат».

Правительство Азербайджана по итогам текущего года прогнозирует спад ВВП на уровне 2,9%-4,3% в зависимости от цен на нефть на мировых рынках. Министерство экономики Азербайджана подготовило 3 прогнозных сценария по экономическому развитию на 2021 год, согласно которым рост ВВП в наступающем году составит от 3% до 3,8% с учетом цены «черного золота».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение ВВП Азербайджана в 2020 году на 4,3% вместо 4,2% в июльском прогнозе, при этом ожидания агентства по росту в 2021 году слегка улучшились. В сообщении Fitch отмечается, что сокращение ВВП в истекающем году связано с сохранением ограничений в экономике из-за COVID-19, падением цен на нефть и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Аналитики агентства ожидают рост ВВП Азербайджана в 2021 году на 2,7% (июльский прогноз — 2,5%), в 2022 году — 2% (июльский прогноз — 2,8%). По итогам 2020 года Fitch ожидает, что внешние активы Азербайджана составят $49,8 млрд по сравнению с $50,4 млрд на конец 2019 года.