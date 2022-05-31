«Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) ежегодно расширяется. В связи с этим должна быть проделана большая работа».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов во время обсуждения в первом чтении законопроекта «Об исполнении государственного бюджета на 2021 год».

По его словам, онкологические заболевания также должны покрываться обязательным медицинским страхованием: «Я думаю, что все болезни должны быть включены в этот пакет».