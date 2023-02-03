После 24 февраля 2022 года известный французский актер Жерар Депардье раскритиковал президента России Владимира Путина и решил сменить жизнь в закрывающейся «железным занавесом» РФ на свободу в Европе.

Депардье назвал вторжение России на территорию Украины «безумным и недопустимым эксцессом» Путина, пишет Le Figaro.

«Мне стыдно быть русским. Мне очень больно, что нас ассоциируют с орками и бандитами, фашистами и уголовниками… Вырученные финансы от продажи мордовской квартиры я перевел на помощь в ВСУ (Вооруженные силы Украины – ред.). Обращаюсь к властям Франции за поддержкой и прошу предоставить мне статус беженца от войны», — говорит теперь Депардье.

В России Депардье уже назвали «предателем», который якобы долгие годы пользовался собственной популярностью, «держа фигу в кармане».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев возмущен, что деньги за российскую недвижимость актер передал ВСУ.

«Хорошо, что «спецоперация» проредила ряды таких вот лживых сторонников России, от которых раньше мы стеснялись избавиться», — сказал он.