Деньги на нервы: карантин увеличил число курильщиков

Карантин из-за пандемии коронавируса дался многим нелегко. Во многих странах сложилась похожая ситуация с аналогичными проблемами. Определенный процент граждан лишился работы, у кого-то значительно уменьшились доходы, нервы были напряжены до предела из-за сидения целыми днями в четырех стенах. Результатом стало увеличение случаев бытового насилия, разводы, вредные привычки, такие как злоупотребление алкоголем и курение. При этом курить, многие в карантине стали чаще, чем до него.

По информации министерства здравоохранения Франции, 27% курильщиков на карантине стали курить заметно чаще. Те, кто курит каждый день (это 94% опрошенных), находясь на самоизоляции, стали выкуривать в среднем на пять сигарет в день больше. В первую очередь это молодые люди от 25 до 34 лет (41% опрошенных) и те, кто продолжают работать из дома (37%), передает kommersant.ru.

В России данные опроса проекта «Здоровье Mail.ru», проведенного по запросу ТАСС, показали, что почти треть курильщиков за время самоизоляции пыталась бросить, однако многие стали курить даже больше, и лишь каждому десятому удалось практически прекратить потребление табака.

В нашей стране такие опросы не проводились, а потому неизвестно, стали наши граждане больше курить в карантин или, напротив, многие решили бросить эту вредную привычку. Об этом # сказал заведующий отделом здоровья населения Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана Тофиг Мусаев.

«Некоторые считают, что курящие не подвержены или менее подвержены риску заражения COVID -19. Такую информацию можно увидеть в интернете, но Всемирная Организация здравоохранения уже ее опровергла. Курящие люди не только заражаются коронавирусом, он у них протекает тяжелее, чем у некурящих. Как известно, поражается легочная система, а она у курильщиков и так находится в ослабленном состоянии. Курение способствует возникновению многих заболеваний, которые обостряются при заражении коронавирусом. Потому, я бы советовал не верить слухам и не курить»,– говорит он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что например, в ЮАР во время карантина запретили продажу сигарет и табачных изделий. Их можно было приобрести только на черном рынке за баснословные деньги. Это связано с тем, что в карантине люди стали чаще пить спиртное и курить. Он также подчеркнул, что те, кто курят, тяжелее переносят заболевание.

«В нашей стране курит большое количество граждан. Ежегодно реализуется 11 миллиардов сигарет на сумму в 2 миллиарда манатов. От вынужденного безделья люди стали больше курить, а многие из тех, кто ранее бросили, вернулись к этой вредной привычке, сидя в четырех стенах. Таким образом, люди снимают стресс, вызванный потерей работы, неопределенностью, неуверенностью в завтрашнем дне»,– говорит Агаев.

По его словам, даже если проводить просветительские работы, это хоть и повлияет на уменьшение числа курильщиков, но не так существенно, как хотелось бы. Все равно продажи сигарет сильно не упадут, в первую очередь, за счет молодых людей и подростков, которым хочется почувствовать себя взрослыми.

«В эпоху экономических кризисов многие находят утешение в алкоголе и сигаретах. Потому вместе с безработицей растет рост алкоголизма и табакокурения, а также насилия. Безработица,– подчеркивает эксперт,– создает 65 тысяч смертей в год. Даже если будет мало денег, определенный процент граждан все равно найдет их пусть на самую дешевую бутылку алкоголя или пачку сигарет, чтобы хоть на время почувствовать себя лучше».

Председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов отметил, что по логике число курильщиков за последние месяцы должно было увеличиться.

«Та же история и с ростом употребления алкоголя. За время карантина число людей, отравившихся спиртным, выросло. Это говорит о том, что люди стали пить чаще, и не особо разбираясь, что именно. А злоупотребление алкоголем и табакокурение часто идут рука об руку»,– считает он.

По его словам, все без исключения сигареты опасны, даже легкие. Но среди них есть те, которые особо опасны — это сигареты без фильтра, электронные сигареты, и, конечно, сигареты, которые провозят в страну контрабандой.

«Несколько месяцев назад в Азербайджане подняли налог на сигареты, и это одна из мер по борьбе с табакокурением. Но данное, в целом, правильное действие привело к тому, что стало больше контрабанды. Только в 2017 году госбюджет недополучил 20 миллионов манатов из-за контрабанды сигарет.

В других странах,– говорит он,– поднимая цены на сигареты, сначала это анонсируют задолго до осуществления данного действия. Это позволяет табачным компаниям построить маркетинг таким образом, чтобы воспрепятствовать потоку контрабанды. У нас же обычно такие решения принимают внезапно, хотя это должен быть поэтапный процесс».

По словам Гусейнова, нужны просветительские работы, общественный контроль. Сигареты в стране, как и раньше, можно легко купить поштучно и это может сделать и несовершеннолетний, несмотря на то, что их продажа детям и подросткам запрещена законом.